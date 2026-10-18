Hospital Perú: EsSalud brinda atención médica especializada en Iquitos para reducir las listas de espera

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de Hospital Perú, puso en marcha un operativo médico quirúrgico en Iquitos, región Loreto, con el propósito de reducir las listas de espera y facilitar el acceso de los asegurados a servicios de salud especializados.

La intervención, organizada por la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) en coordinación con la Red Asistencial Loreto, se extenderá hasta el próximo 24 de octubre y se desarrolla en tres establecimientos: el Hospital III de Iquitos, el Centro de Atención Primaria (CAP) III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista.

¿Qué especialidades se ofrecen en Iquitos?

En el Hospital III de Iquitos, los asegurados pueden acceder a consultas de medicina interna, gastroenterología, cirugía general, oftalmología, medicina física y rehabilitación. Asimismo, se brindan servicios complementarios de rayos X, terapia física, laboratorio y farmacia.

Por su parte, el CAP III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista ofrecen atención en medicina general, ginecología, ecografía, odontología y psicología.

Como parte de la jornada, también se han programado operaciones de catarata para más de 50 pacientes, con la finalidad de mejorar su capacidad visual y contribuir a su autonomía y calidad de vida.

Hospital Perú de EsSalud en Iquitos.

Hospital Perú realizó 694 atenciones en su primera jornada

De acuerdo con el primer balance de EsSalud, los profesionales de Hospital Perú realizaron 694 atenciones médicas durante el inicio del operativo en Loreto.

Entre los beneficiarios se encuentra Cecilia Chávez, quien expresó su agradecimiento tras someterse a una cirugía de catarata y señaló que espera recuperar su calidad de vida gracias a la mejora de su visión.

Asimismo, el asegurado Luis Lozano destacó la posibilidad de recibir atención en distintas especialidades y valoró el desplazamiento del personal médico desde Lima hasta Iquitos.

Hospital Perú de EsSalud en Iquitos.

EsSalud refuerza atención médica en las regiones

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, destacó la importancia de Hospital Perú dentro de la estrategia nacional para reducir la demanda acumulada de consultas y procedimientos médicos.

Esta unidad itinerante traslada especialistas y equipamiento a diferentes zonas del país para ampliar la capacidad de atención y facilitar que los asegurados accedan a servicios médicos oportunos.

Con este operativo, EsSalud busca atender parte de la demanda pendiente en Loreto y acercar los servicios especializados a los pacientes de la región.