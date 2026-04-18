Zayn Malik es internado de emergencia a pocas horas del lanzamiento de su nuevo álbum: "Me duele mucho"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante británico Zayn Malik encendió las alarmas entre sus seguidores luego de ser internado de emergencia a pocos días del esperado lanzamiento de su nuevo álbum. La noticia tomó por sorpresa a sus fans, ya que el artista atraviesa un momento clave en su carrera y había generado gran expectativa.

¿Qué le pasó a Zayn Malik?

Según reveló el propio intérprete, su estado de salud se complicó en los últimos días, lo que obligó a que reciba atención médica constante. Aunque no dio detalles sobre el diagnóstico, sí dejó entrever que la situación ha sido delicada, por lo que permanece bajo observación mientras continúa su proceso de recuperación.

"Gracias a todos por el amor y el apoyo que me han brindado. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando", expresó el artista en un mensaje dirigido a sus seguidores, donde también agradeció al equipo médico que lo ha acompañado durante este complicado episodio.

Como consecuencia directa de esta situación, el exintegrante de One Direction tuvo que posponer un evento especial programado en Kingston. Esta presentación formaba parte de la estrategia promocional de su nuevo disco y prometía un encuentro cercano con sus fans, incluyendo música inédita y actividades exclusivas.

Zayn Malik fue internado de emergencia

La cancelación fue confirmada por la promotora Banquet Records, que solicitó comprensión a los asistentes. Asimismo, informó que se comunicarán con quienes adquirieron entradas para coordinar una nueva fecha o brindar la opción de reembolso, según la disponibilidad del público afectado.

¿Qué se sabe sobre los futuros proyectos de Zayn?

El álbum titulado Konnakol, cuyo estreno estaba previsto para el 17 de abril de 2026, representa el quinto trabajo de estudio del cantante como solista. Este lanzamiento es especialmente significativo, ya que reafirma su evolución artística y su consolidación en la industria musical tras su salida de la exitosa boy band en 2015.

Además, el artista tenía previsto iniciar en mayo su gira más ambiciosa hasta la fecha, con más de 30 conciertos en distintas ciudades de Norteamérica, América Latina y Europa. Por ahora, no se ha confirmado si este calendario sufrirá modificaciones debido a su estado de salud.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización, enviándole mensajes de apoyo y esperando su pronta recuperación. La prioridad del cantante, por ahora, es estabilizarse y retomar sus actividades cuando su condición lo permita.

En medio de la incertidumbre, Zayn Malik prioriza su recuperación mientras su equipo reorganiza su agenda. Su salud se convierte en lo más importante, incluso por encima de su esperado álbum. Sus seguidores, atentos, confían en su pronta mejoría y en su regreso a los escenarios en las próximas semanas.