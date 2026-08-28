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Tacna cumple 97 años de su reintegración al Perú: una ciudad marcada por su identidad patria

Hoy 28 de agosto, la región Tacna conmemora este 28 de agosto el 97° aniverisario de su incorporación al territorio peruano. La 'Ciudad Heróica' mantiene vivo el legado de sus próceres y mujeres que defendieron la identidad nacional.

Se cumplen 97 de la reintegración de Tacna a territorio peruano
Se cumplen 97 de la reintegración de Tacna a territorio peruano (Composición: Exitosa)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 28/08/2026

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Tacna celebra este 28 de agosto los 97 años de su reincorporación al Perú, ocurrida en 1929 tras décadas de administración chilena. La fecha representa uno de los episodios más significativos de la historia nacional.

Tras la Guerra del Pacífico, el Tratado de Ancón estableció que Tacna y Arica quedarían bajo administración chilena durante 10 años, tras los cuales un plebiscito definiría su destino. Sin embargo, dicho proceso nunca llegó a concretarse.

Mujeres defendieron identidad nacional

Durante el llamado cautiverio, las mujeres tacneñas asumieron un papel fundamental en la preservación de la identidad nacional. Educadoras y ciudadanas de distintos sectores promovieron el amor por el Perú entre las nuevas generaciones. 

Entre ellas destacó Olga Grohmann de Basadre, madre del historiador Jorge Basadre, quien transmitió a sus hijos y a su entorno el sentimiento de pertenencia al país. Su labor se convirtió en un símbolo de resistencia cívica. 

Cuál fue el rol protagónico de las mujeres en la reincorporación de Tacna al Perú? | Agencia Andina
Mujeres tacneñas tuvieron rol protagónico en la reinsertación al país

También sobresalió Elvira Carbajal Salgado de Muñoz, educadora que se negó a abandonar la enseñanza de la historia peruana pese a las presiones de las autoridades de ocupación. Su postura le ocasionó hostigamiento y la obligó a trasladarse a Locumba. 

Las mujeres tacneñas también protagonizaron la primera Procesión de la Bandera, realizada el 28 de julio de 1901. Esta manifestación se convirtió posteriormente en una de las principales tradiciones cívicas de la Ciudad Heroica. 

Tacna con ceremonia y procesión de la bandera recuerda 95 años de retorno al Perú | EDICION | CORREO
Procesión de la Bandera se celebra desde 1901

Próceres marcaron historia regional

Tacna también ocupa un lugar destacado por su participación en la independencia. El 20 de junio de 1811, Francisco Antonio de Zela encabezó el primer levantamiento libertario en la ciudad contra la administración española. 

Por su contribución a la causa independentista, el Congreso de la República otorgó a Tacna el título de Heroica Ciudad en 1828. Este reconocimiento antecedió al prolongado periodo de cautiverio y refleja su temprana participación en la emancipación peruana.

Tacna: la
En Tacna se gestó el primer movimiento de independencia frente a la corona española

Reincorporación mantiene legado patriótico

El retorno de Tacna al Perú se concretó el 28 de agosto de 1929, poniendo fin a casi medio siglo de cautiverio. Desde entonces, esta fecha es recordada anualmente como una expresión de identidad, memoria histórica y fidelidad al país. 

A 97 años de aquel acontecimiento, la Procesión de la Bandera y las ceremonias de reincorporación mantienen vigente el legado de las generaciones que defendieron la peruanidad durante la ocupación. La historia de Tacna continúa vinculada al patriotismo y la resistencia civil. 

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