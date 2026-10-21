Papa León XIV retoma las audiencias públicas tras operación de pulmón a bordo del papamóvil

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV retomó este miércoles 21 de octubre sus audiencias generales en la Plaza de San Pedro, en El Vaticano, luego de someterse a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre. El pontífice volvió a encontrarse con miles de fieles y visitantes, quienes lo recibieron entre vítores mientras recorría el lugar a bordo del papamóvil.

Papa León XIV retoma sus audiencias públicas

Durante su recorrido, el líder de la Iglesia católica saludó a los asistentes, les dedicó gestos de afecto y bendijo a los niños que se acercaban para verlo. Su reaparición ocasionó motivos de celebración luego de varios días de recuperación tras la operación a la que fue sometido.

Al iniciar la audiencia general, el papa León XIV agradeció a los fieles por las muestras de apoyo alrededor del mundo y las oraciones que recibió durante su operación a causa de un nódulo pulmonar que desencadenó en un diagnóstico de cáncer.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad", expresó ante los asistentes.

At his first Wednesday General Audience after having undergone surgery, Pope Leo thanked everyone for their prayers and reflects on the role of families as the foundation of society, emphasizing the important bond between spouses and the gift of having children. https://t.co/05O0PDj1Dc Lee también Papa León XIV en Perú: preparan helicóptero ambulancia ante posibles complicaciones tras operación October 21, 2026

Retoma sus actividades de manera gradual

Durante el encuentro de este miércoles, el pontífice también reflexionó sobre el papel de las familias como fundamento de la sociedad. En su mensaje, destacó la importancia del vínculo entre los cónyuges y el valor de los hijos, en una intervención centrada en la vida familiar y su contribución a la comunidad.

El regreso a las audiencias generales se produce después de que el papa recibiera el alta médica del Policlínico Gemelli el pasado sábado. Un día después, el domingo, reapareció públicamente durante el rezo del ángelus, ocasión en la que anunció que retomaría sus actividades de manera progresiva.

Expectativa por su próximo viaje a América Latina

Mientras el sumo pontífice continúa retomando sus compromisos, el Vaticano avanza con los preparativos de su próximo viaje a América Latina, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

En el caso peruano, la visita está prevista del 11 al 16 de noviembre, una agenda que genera gran emoción entre sus seguidores y las autoridades eclesiásticas del país.

Su estado de salud será un factor importante para determinar el desarrollo de sus próximas actividades y la continuidad de los preparativos de su recorrido por la región.

Finalmente, con su regreso a la Plaza de San Pedro a través de su audiencia pública, el papa León XIV busca recuperar progresivamente sus actividades, mientras continúa su recuperación y mantiene el contacto directo con los fieles.