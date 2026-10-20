Pareja de lesbianas recibe insultos homofóbicos y discriminatorios en Barranco: "Son un par de enfermas"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de homofobia y discriminación genera indignación en Lima. Esta vez, un hombre y una mujer fueron captados desde su vehículo lanzando insultos contra una pareja de lesbianas en Barranco. Las expresiones que utilizaron quedaron registradas y vuelven a poner sobre la mesa la violencia que enfrentan las personas por su orientación sexual.

Pareja recibe insultos homofóbicos

En las imágenes se escucha a ambos ocupantes del vehículo dirigir frases ofensivas contra la pareja. "Ustedes son un par de enfermas", "Retardada mental" y "Fuera, lesbiana, cochina de m..." fueron algunas de las expresiones que lanzaron durante el incidente.

El hecho ha generado preocupación por el uso de insultos homofóbicos y expresiones discriminatorias contra personas de la comunidad LGTBIQ+. Además, recuerda que este tipo de agresiones verbales no son un caso aislado y que pueden afectar la seguridad y dignidad de quienes las sufren.

Agresión homofóbica en restaurante

El nuevo incidente también trae a la memoria lo ocurrido el 12 de octubre de 2026, cuando un hombre insultó y amenazó de muerte a dos clientes que almorzaban en un restaurante McDonald's de Miraflores.

"Los mato, y lo peor es que no bromeo", se escucha decir al sujeto en una de las grabaciones difundidas. Durante el altercado, también afirmó que la homosexualidad era un pecado y sostuvo que las personas homosexuales se irían al infierno si no se arrepentían. En otro video, incluso se identificó como "homófobo".

Tras la difusión masiva del video, la familia del agresor publicó un comunicado en el que dio a conocer su condición de salud mental y pidió disculpas, además de comprensión ante la situación.

"Ofrecemos nuestras disculpas a las personas afectadas por las amenazas y las expresiones homofóbicas que recibieron. Lamentamos el temor y el daño causado. Entendemos el malestar y lo que pueda haber despertado. Es evidente que se trata de una persona que no estaba en sí.", señalaron.

Fiscalía habla sobre la discriminación

Sobre el caso, la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo inició una investigación preliminar contra el hombre, identificado como Agusto Nava, por el presunto delito de discriminación en agravio de los dos ciudadanos.

A raíz de ese caso, el Ministerio Público recordó que "los insultos, hostigamientos y amenazas por motivos de orientación sexual o identidad de género configuran el delito de discriminación". De esta manera, reafirmó su compromiso con la protección de las víctimas de este tipo de hechos.

Ahora, queda por conocer si las autoridades tomarán medidas similares frente a los insultos homofóbicos y discriminatorios dirigidos contra la pareja de lesbianas en Barranco.