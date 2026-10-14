Especialista indica que solo uno de cada cuatro peruanos tiene acceso real a una dieta saludable en el país

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Perú, una de cada cuatro personas tiene la posibilidad de acceder a una dieta saludable. En entrevista para Exitosa, Youmi Paz, directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria, explica esta problemática en el contexto de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre.

La especialista remarcó la importancia de priorizar la educación nutricional en el país para mejorar los hábitos alimenticios de la población. Este enfoque busca atender las carencias actuales en el consumo de alimentos balanceados que afectan a diversos sectores de la ciudadanía.

Desnutrición crónica y difícil acceso a proteínas

Segun Paz, el Perú presenta problemas de desnutrición crónica que afectan aproximadamente al 12% de la población infantil. Este fenómeno se manifiesta mediante la baja talla en los niños y se vincula directamente con un consumo insuficiente de proteínas de alta calidad.

"Estamos bordeando alrededor del 12% todavía con problemas de desnutrición crónica, que quiere decir que hay una baja talla en niños y eso principalmente se le atribuye a un bajo consumo de proteínas de alta calidad", dijo Youmi Paz, directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

La dieta diaria de gran parte de la población peruana incluye solo un producto lácteo al día, una situación que resulta insuficiente para alcanzar los estándares de nutrición requeridos.

"Leche, queso, yogur son justamente alimentos que son ricos en proteína, en carbohidratos, en grasa, en vitaminas y minerales, que pueden ayudar a lograr justamente esa nutrición adecuada, balanceada y evitar este tipo de desnutrición crónica", dijo.

El consumo constante de estos derivados lácteos es necesario para garantizar que los niños obtengan los nutrientes esenciales para su desarrollo físico y evitar condiciones de salud asociadas a la malnutrición.

Prevalencia de anemia infantil

Además, mencionó que la anemia persiste como un problema de salud pública relevante en el territorio nacional. Esta condición afecta principalmente a los menores de tres años, quienes requieren un aporte proteico adecuado para facilitar la absorción de nutrientes.

"En el caso de la anemia, la proteína ayuda a poder absorberse mejor y eso es un problema también que nosotros adolecemos, generalmente cuatro de 10 niños tienen todavía problemas de anemia", dijo Youmi Paz, directora del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

La incidencia de anemia alcanza a cuatro de cada diez menores en el país, lo que demanda acciones inmediatas en la educación sobre la ingesta de alimentos ricos en hierro y proteínas.

Por último, la especialista mencionó que seguimiento médico y la mejora en la calidad de la alimentación son las estrategias propuestas por la especialista para reducir estas tasas de anemia en la población infantil peruana.