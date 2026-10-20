Pese a cielo nublado, Senamhi anuncia que Lima mantendrá temperaturas cálidas y vientos de 35 km/h

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las temperaturas diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana y el Callao continuarán reportando cifras por encima de lo habitual en los próximos días. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que este panorama está vinculado al fenómeno El Niño y al calentamiento de la superficial del mar.

La capital mantendrá amaneceres con el cielo cubierto, la presencia de lloviznas y niebla, aunque también se esperan intervalos de brillo solar a lo largo del día. Según los reportes oficiales de la institución, esta variación de la cobertura nubosa impactará en distintos sectores de la ciudad durante la presente semana.

📣💨 #Aviso #Minam #Senamhi Del 21 al 23 de octubre, se incrementará la velocidad del vient en la costa. ✅ Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. 📲 https://t.co/cR99ijYoC0 https://t.co/CO14yAMQpE October 20, 2026

Temperaturas en Lima este y oeste

En entrevista para la agencia Andina, la especialista Noelia Goicochea, menciona que las temperaturas se mantendrán por encima de sus valores normales. Lima oeste registró una temperatura mínima de 23 °C durante la mañana, mientras que en Lima este, específicamente en La Molina, se reportaron 21,1 °C.

"Las temperaturas están por encima de lo normal, están cálidas. De hecho, también las noches todavía van a continuar con las temperaturas cálidas, temperaturas mínimas nocturnas y también las máximas van a continuar por encima de lo normal", dijo la ingeniera Noelia Goicochea.

Cabe mencionar que las lloviznas podrían presentarse de manera dispersa en distintos distritos de la capital. Los mayores acumulados de agua se prevén en Lima sur, especialmente en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. Además, las precipitaciones previstas en la sierra podrían extenderse hacia la costa.

Este escenario particular está asociado al aviso meteorológico por precipitaciones vigente hasta el jueves 22 de octubre y podría manifestarse principalmente entre el jueves y el viernes en los distritos de Lima más alejados del litoral.

Incremento de vientos de hasta 35 kilómetros por hora en costa central

Por otro lado, un fenómeno previsto para esta semana es el incremento de la velocidad del viento en la costa central, que comprende los departamentos de Áncash y Lima. Se esperan velocidades de entre 30 y 35 kilómetros por hora del 21 al 24 de octubre, con mayor incidencia durante las tardes y noches.

"Definitivamente hay que tener precaución cuando tenemos un aviso de incremento de viento. Esto va a hacer que se muevan los árboles y también los techos ligeros. La intensidad es de moderada a fuerte", dijo.

No obstante, estas condiciones pueden favorecer el aumento del cielo nuboso y la presencia de lloviznas. La especialista recomendó tomar precauciones en las viviendas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos emitidos por la institución, descartando el nivel rojo por vientos de extrema intensidad para Lima.