Minsa declara alerta amarilla nacional ante El Niño y despliega plan por visita del papa León XIV al Perú

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno activó la alerta amarilla en todos los centros sanitarios a nivel nacional debido a los peligros del fenómeno climático. Esta medida de contingencia busca garantizar la correcta atención y protección de miles de ciudadanos ante eventuales emergencias provocadas por fuertes temporales.

En esa línea, la disposición también abarca un plan especial en seis regiones del país ante el multitudinario recorrido del papa León XIV. Las autoridades indicaron que el masivo desplazamiento generará una alta aglomeración de feligreses.

Respuesta sanitaria hasta junio de 2027

Cabe mencionar que la decisión fue oficializada a través de la norma ministerial 921-2026/MINSA . Ante ello, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres elaboró un informe técnico detallando que el país afronta actualmente un riesgoso escenario climático causado por continuas precipitaciones.

"El territorio nacional afronta un escenario de riesgo dual y extraordinario, caracterizado de forma concurrente por intensas precipitaciones pluviales y déficit hídrico, lo cual afectará la operatividad de los establecimientos de salud y produciría daños a la salud", alertó la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por consiguiente, el mandato dictamina prolongar el resguardo institucional hasta el próximo 30 de junio de 2027. Además, los centros médicos no detendrán sus operaciones habituales.

Por ello, se dejó sin efecto una antigua alerta sectorial. "Los servicios asistenciales mantienen su funcionamiento ordinario, garantizando el derecho a la protección de la salud consagrado en la Ley N° 26842, Ley General de Salud", concluyó la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres.

Plan médico en seis regiones por visita de León XIV

De igual forma, el Ejecutivo peruano estableció otra importante alerta amarilla que abarcará de manera exclusiva a los departamentos d e Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Ucayali y el Callao. Este protocolo preventivo operará del 1 al 23 de noviembre, fechas que agruparán masivos eventos católicos por la esperada gira eclesiástica nacional.

"El masivo desplazamiento de un gran número de personas en un tiempo corto, así como la aglomeración de las mismas en reuniones durante la visita de Su Santidad al Perú, generan una alta probabilidad de ocurrencia de eventos adversos", precisó la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al respecto, el ministerio dispuso que las gerencias asuman la rápida difusión normativa. Esta coordinación permanente busca prevenir cualquier tipo de colapso, fortaleciendo un sistema de contingencia sanitaria efectivo para atender de manera oportuna.