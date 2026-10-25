Precio del dólar HOY en Perú: conoce la cotización del tipo de cambio para este domingo 25 de octubre

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es un indicador económico consultado por muchos en la apertura de la jornada de hoy, domingo 25 de octubre. Revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy, domingo 25 de octubre?

El precio del dólar en Perú sigue siendo un tema que genera preocupación y mantiene a la expectativa a la ciudadanía, empresarios e inversionistas. Pues bien, identificar cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano permite tomar mejores decisiones financieras.

Asimismo, como se sabe, el tipo de cambio de la moneda extranjera influye en el costo de productos importados, las comprar por internet, viajes al extranjero y el valor de los ahorros en esa divisa. Conoce cuánto cuesta comprar o vender dólares ayuda a identificar el momento ideal para cambiar soles por dólares o viceversa.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, precisamente en la apertura de la jornada de este domingo 25 de octubre.

DOMINGO 25 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú y tipo de cambio: ¿a cuánto cotiza la divisa este viernes 23 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/3,425 S/3,445

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se refleja una leve variación al alza en el precio del dólar en comparación con el día de ayer, sábado 24 de octubre, donde la compra de la divisa era de S/ 3,450 y la venta estaba a S/ 3,457.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, sábado 24 de octubre?

La jornada de ayer, sábado 24 de octubre, terminó con el dólar en S/ 3,420, según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, reportó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,450

Por ello, si estás pensando en comprar o vender dólares hoy, domingo 25 de octubre, lo ideal es que tengas en cuenta cuál es su precio actual en Perú. Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio en distintas entidades oficiales como Sunat y el BCRP.