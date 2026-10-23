Precio del dólar HOY en Perú y tipo de cambio: ¿a cuánto cotiza la divisa este viernes 23 de octubre?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tendencia al alza o a la baja? ¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Verificar la cotización del tipo de cambio para la compra y venta de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano este viernes 23 de octubre, te permitirá tomar decisiones más informadas.

Dólar hoy en Perú: precio y cotización Sunat

Una de las dudas más comunes entre los peruanos es si deben ahorrar en dólares o soles. Pues bien, la divisa estadounidense sigue siendo uno de los indicadores económicos más consultados debido a su impacto en diferentes actividades financieras.

En ese marco, identificar a tiempo cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano este viernes 23 de octubre, te permitirá cuidar mejor tu poder adquisitivo en un entorno fluctuante, ya que el precio de la divisa puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la ley de oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así que si estás pensando en realizar alguna operación financiera con el dólar, para evitar pérdidas y elegir el mejor momento para cambiar tu dinero, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 23 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 22 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,443 S/ 3,450

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, revela que la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano presenta una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, jueves 22 de octubre, donde el precio de la compra era de S/ 3,428 y la venta estaba S/ 3,438.

¿En cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Conocer el precio del dólar de hoy es importante para quienes realizan pagos, compras, ahorros o transferencias en moneda extranjera en Perú. Por ello, antes de efectuar alguna operación debes recordar que el valor de la divisa en bancos, casas de cambio o plataformas digitales pueden variar ligeramente, ya que cada entidad maneja una tasa de compra y una tasa de venta.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio el dólar paralelo u Ocoña en las casas de cambio, en la apertura de la jornada de este viernes 23 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,450, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Precio y cotización del dólar paralelo u Ocoña.

Así cerró el precio del dólar ayer, 22 de octubre

Para ayudar a prever posibles tendencias del tipo de cambio a corto plazo, el BCRP mantiene informada a la ciudadanía sobre a cuánto cerró el dólar el día de ayer. De acuerdo a su portal oficial, el precio concluyó el día jueves 22 de octubre en 3,4450 (con apertura de 3,4460), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4471, con un máximo de 3,4500 y un mínimo de 3,4420.

En ese sentido, recuerda que el precio para la compra del dólar hoy en la Sunat es de S/ 3,443 y la venta está a S/ 3,450; mientras que la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo es compra a S/ 3,420 y venta a S/ 3,450.