Precio y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la compra y venta este 9 de octubre?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta de la divisa en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en la apertura de la jornada de hoy, viernes 9 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Tipo de cambio Sunat

¿Subió o bajó el precio del dólar? Es una de las interrogantes que muchos empresarios, inversionistas y la ciudadanía a pie se realiza en la apertura de la jornada de este viernes 9 de octubre. Pues bien, identificar cuál es el comportamiento de la divisa en el mercado cambiario peruano permite saber si es el mejor momento para realizar operaciones con esa moneda extranjera.

Recuerda que el precio del dólar en Perú tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Además, su valor puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores locales e internacionales; entre ellos, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), ley de la oferta y demanda, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o precio de las commodities.

En ese sentido, para cuidar mejor tu poder adquisitivo y tomar decisiones económicas más informadas te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la mañana de este viernes 9 de octubre en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

VIERNES 9 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 08 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,446 S/ 3,453

El valor reflejado en la Sunat, refleja una leve variación al alza en comparación con el día miércoles 7 de octubre, donde la compra estaba a S/ 3,431 y la venta tenía un precio de S/ 3,437. Recuerda que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor, ni feriados como el día de ayer, jueves 8 de octubre.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 9 de octubre

En el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, el valor del dólar Ocoña puede presentar una diferencia respecto a la cotización oficial. Para la jornada de este viernes 9 de octubre, el tipo de cambio se ubica de la siguiente manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,450, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Si tienes pensado hacer operaciones con dólares hoy en Perú también puedes consultar cuál es su comportamiento y cotización en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En ese sentido, recuerda que para cuidar mejor tu economía y tomar decisiones más acertadas se aconseja revisar cuál es el precio y el tipo de cambio del dólar en la apertura de la jornada de hoy, viernes 9 de octubre, en el mercado paralelo y la Sunat, en Perú.