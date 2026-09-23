Precio del dólar en Perú HOY, 23 de septiembre: cotización del tipo de cambio para este miércoles

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar en Perú? ¿Se mantiene con tendencia a la baja? Conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta este miércoles 23 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú: ¿cuál es el precio y cotización?

La cotización del dólar puede variar durante el día debido a los movimientos del mercado cambiario. Por ello, las personas que necesitan comprar o vender dólares deben revisar el precio vigente antes de realizar una operación, ya que las entidades financieras y casas de cambio pueden manejar valores diferentes.

Además, identificar a tiempo cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en Perú te permitirá tomar decisiones más acertadas y anticiparte a los riesgos en un entorno fluctuante por distintos factores locales e internacionales como la ley de oferta y demanda, precio de las commodities, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así que antes de ir a comprar o vender dólares hoy, miércoles 23 de septiembre, sería ideal conocer cuál es el precio y el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 22 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/3,356 S/3,362

Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación en comparación al último martes 22 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,350 y la venta tenía un precio de S/3,362.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 23 de septiembre

El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Por ello, antes de cambiar soles por dólares o dólares por soles, resulta conveniente comparar los valores disponibles y considerar el margen entre compra y venta.

A continuación conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles 23 de septiembre, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,345 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo hoy en Perú.

¿En cuánto cerró el dólar ayer? Esto revela el BCRP

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú, el precio del dólar cerró ayer, martes 22 de septiembre, en 3,3660 (con apertura de S/3,3565), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3593, con un máximo de S/3,3660 y un mínimo de S/3,3560.

Recuerda que durante este miércoles 23 de septiembre, el precio del dólar puede cambiar conforme avance la jornada. Por ello, se aconseja revisar la cotización del tipo de cambio en fuentes oficiales para cuidar mejor tu poder adquisitivo.