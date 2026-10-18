Presidenta Keiko Fujimori tras recibir al Señor de los Milagros en Palacio: "Gracias por honrarnos con tu presencia"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el histórico y emotivo reencuentro con la sagrada imagen del Señor de los Milagros en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno luego de 40 años, la presidenta Keiko Fujimori decidió expresar su sentir personal al poder recibir el anda y palparlo.

En un mensaje cargado de devoción personal, la mandataria no solo conmemoró la emblemática visita del Cristo Moreno —la primera que se registra desde el año de 1986—, sino que compartió con la ciudadanía el profundo impacto espiritual que le significó ser partícipe directa de esta tradición milenaria que une en conjunto a millones de peruanos en todo el territorio nacional.

La primera en recibirlo tras 40 años

A través de su cuenta oficial, la jefa de Estado exteriorizó su sentir más íntimo al relatar el momento exacto en el que pudo entablar un contacto cercano con la venerada efigie durante su segundo recorrido procesional por el Centro de Lima.

"Gracias, Señor de los Milagros, por honrarnos con tu presencia en Palacio de Gobierno. Recibirte y tocar tus sagradas andas has sido un momento de profunda fe y emoción", expresó de manera pública.

Así, la jefa de Estado reflejó en sus líneas el fervor religioso que embargó tanto a las altas autoridades del gobierno central como a los fieles vestidos de hábito morado que se congregaron masivamente en los exteriores e interiores de la casa de gobierno para presenciar este acontecimiento sin precedentes contemporáneos.

En la misma línea, la mandataria aprovechó la ocasión para elevar una plegaria colectiva por el bienestar de la nación, pidiendo guía y protección divina en un periodo crucial para el país.

"Protege y guía a nuestro querido Perú. Bendice nuestros hogares, cuida a nuestras familias y acompaña siempre a este pueblo que te recibe con tanto amor y devoción".

Este pronunciamiento, acompañado de una fotografía donde se aprecia su cercanía física con las andas y las ofrendas florales patrióticas, sintetizó el espíritu de recogimiento que compartió junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Estado, quienes también participaron activamente rindiendo homenaje y entregando cirios a los integrantes de la quinta cuadrilla.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | La presidenta Keiko Fujimori recibió a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno. Junto a ministros de Estado, rindió homenaje al Cristo Moreno durante su ingreso al Patio de Honor, en una jornada marcada por la fe y la devoción.



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Más allá de la magnitud institucional que representa el retorno del Cristo Moreno al recinto presidencial tras cuarenta años, el mensaje de la presidenta buscó trascender como un testimonio directo de fe que conectó de manera inmediata con el sentimiento religioso de la ciudadanía, convirtiéndose en el eje simbólico de esta festividad morada.