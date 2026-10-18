Señor de los Milagros: Indeci brinda recomendaciones para el segundo recorrido de procesión en Lima

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Indeci brindó una serie de recomendaciones para los ciudadanos que participen en el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros en Lima, con el objetivo de prevenir emergencias y garantizar la seguridad de los fieles durante esta actividad religiosa.

Indeci brinda recomendaciones para la procesión

Ante la gran concentración de personas que suele congregarse para acompañar la imagen del Cristo Moreno, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recordó la importancia de mantener el orden y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes, especialmente en zonas donde se puedan producir aglomeraciones.

💜#HOY | En el segundo recorrido de #Procesión del Señor de los Milagros, es importante tener cuenta las siguientes recomendaciones ante emergencias. #Recomendaciones https://t.co/oIVwXiajgC October 18, 2026

¿Qué acciones de prevención se pueden tomar?

Entre las principales recomendaciones, Indeci exhortó a los asistentes a:

Evitar los tumultos y brindar especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Asimismo, pidió a los ciudadanos acompañar a estos grupos durante el recorrido para reducir el riesgo de que se extravíen o queden expuestos a situaciones peligrosas.

y brindar a las Asimismo, pidió a los ciudadanos a estos grupos durante el recorrido para reducir el riesgo de que se extravíen o queden expuestos a Otra de las medidas preventivas consiste en colocar algún tipo de identificación a las personas más vulnerables, especialmente a los menores de edad, con el propósito de facilitar su ubicación en caso de que se separen de sus familiares o acompañantes.

a las personas más vulnerables, especialmente a los menores de edad, con el propósito de de que se separen de sus familiares o acompañantes. Además, la entidad recomendó establecer previamente un punto de encuentro para que los integrantes de un grupo puedan reunirse si llegan a perder contacto durante la procesión. Esta medida puede facilitar la localización de las personas en medio de la multitud.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

En caso de registrarse una emergencia, Indeci recordó que es fundamental mantener la calma y evacuar de manera ordenada, siguiendo las indicaciones de las autoridades y del personal encargado de la seguridad. También exhortó a los asistentes a no correr, empujar ni gritar, ya que estas acciones pueden generar confusión y aumentar el riesgo de accidentes.

Estas recomendaciones buscan garantizar que los asistentes acompañen al Cristo Moreno de manera segura y ordenada, priorizando su bienestar y el de quienes participan en esta tradicional manifestación de fe.

Asimismo, recordó la importancia de seguir las medidas preventivas, mantener la calma ante cualquier emergencia y proteger especialmente a los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Finalmente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los fieles a mantenerse alejados de las zonas de riesgo y evitar los lugares donde se produzcan aglomeraciones durante el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros en Lima.