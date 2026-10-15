Piura: alumnos denunciados por abuso grupal en colegio de Talara siguen asistiendo a clases en aula distinta

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo en Piura realiza supervisiones en una institución educativa de la provincia de Talara tras una denuncia por presunto abuso escolar ocurrido el 7 de octubre. La madre de la menor interpuso la denuncia el 9 de octubre. Las autoridades buscan verificar la activación de los protocolos de atención para la víctima y determinar las medidas que la dirección del colegio tomó respecto a los alumnos implicados en el suceso.

Alumnos implicados fueron separados en aulas diferentes

En declaraciones para Exitosa, Walter Julio Galecio Gonzáles, jefe de la Oficina Defensorial de Piura, menciona que la dirección del colegio separó a los alumnos implicados en aulas diferentes para evitar que compartan el mismo espacio con la víctima del presunto abuso.

"Asimismo, tenemos conocimiento que los presuntos agresores están yendo a la institución educativa y que por parte de la dirección han sido separados en aulas diferentes los agresores. Eso es lo que queremos señalar. Queremos ver si este caso se ha registrado también en el sistema. qué acciones desde un inicio adoptó la dirección de la escuela.", dijo Walter Galecio Gonzáles.

La Defensoría del Pueblo continúa realizando actuaciones defensoriales para recabar información de los representantes del Ministerio Público, la UGEL y el centro de emergencia mujer sobre este caso.

"Hemos solicitado la atención psicológica de la menor, que es víctima en este caso, que se activen los protocolos correspondientes en la institución educativa. Queremos supervisar en este momento cómo se vienen activando estos protocolos, tantos para la menor que es víctima en este caso", mencionó el funcionacio.

Además, agregó que el equipo de la Defensoría supervisa actualmente el estado de vigilancia dentro de la institución para evaluar el control ejercido por la plana docente durante los recreos.

Menores implicados pasarán por proceso legal

El Ministerio Público se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de los menores involucrados en la denuncia.

"El día de hoy también nos vamos a concurrir a las instalaciones del Ministerio Público aquí en la provincia de Talara para poder conocer cómo han sucedido los hechos y para recabar alguna información con el cuidado correspondiente, ya que se trata de menores de edad y ver la manera de poder tener conocimiento a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos de esta violencia escolar", dijo

Según menciona, las autoridades trabajan en la recopilación de datos para entender los hechos ocurridos, manteniendo la reserva necesaria al tratarse de menores de edad involucrados en la investigación. Además agrega que ello incluyen el restablecimiento de medidas disciplinarias que pueden llegar incluso hasta la expulsión de la institución educativa del menor.