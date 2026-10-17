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Examen de admisión San Marcos 2027-I: revisa en este LINK los resultados de la primera fecha

La UNMSM programó el examen de admisión 2027-I este 17 de octubre. Conoce el link oficial para consultar los puntajes y la condición de ingreso de cada uno de los postulantes.

Resultados examen de admisión San Marcos 2027 - I
Resultados examen de admisión San Marcos 2027 I (Difusión)

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/10/2026

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició este sábado 17 de octubre el proceso de admisión 2027-I con la primera evaluación presencial. Los postulantes que participaron en esta jornada podrán consultar sus resultados a través de la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA), donde podrán verificar su puntaje y condición de ingreso.

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Este 17 de octubre, la evaluación estuvo dirigida a los aspirantes de las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Para el desarrollo de la jornada, las autoridades de la Decana de América supervisaron las medidas logísticas y de seguridad destinadas a garantizar la transparencia del examen.

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I?

Los postulantes que rindieron la prueba este sábado pueden ingresar al portal institucional de la Oficina Central de Admisión para revisar la información correspondiente al proceso.

Para consultar los resultados individuales del examen de admisión 2027-I, los aspirantes deben seguir estos pasos a través de este enlace oficial.

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  1. Ingresar al portal oficial: acceder a la página web habilitada por la UNMSM para el proceso de admisión 2027-I.
  2. Ubicar la sección de resultados: buscar el módulo destinado a la consulta de puntajes del examen.
  3. Ingresar los datos solicitados: consignar el código de postulante o los apellidos completos, según las opciones disponibles en el sistema.

Es importante que los postulantes comprueben cuidadosamente la información antes de dar por confirmado su resultado. Asimismo, deben estar atentos a las comunicaciones de la universidad para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso de admisión.

Dentro del cronograma de admisión 2027-I contempla nuevas jornadas de evaluación durante octubre, dirigidas a los aspirantes de otras áreas académicas. De acuerdo con las fechas proporcionadas, el calendario continúa de la siguiente manera:

  • Domingo 18 de octubre de 2026: evaluación para los postulantes de Ciencias Básicas e Ingenierías.
  • Sábado 24 de octubre de 2026: examen para los aspirantes de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana.
  • Domingo 25 de octubre de 2026: evaluación correspondiente a la Escuela Profesional de Medicina Humana.

Finalmente, la UNMSM continuará desarrollando su proceso de admisión 2027-I conforme al cronograma establecido, por lo que se recomienda a los aspirantes consultar los resultados de la primera fecha y revisar periódicamente los canales institucionales para mantenerse informados sobre los resultados y las siguientes fechas de evaluación.

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