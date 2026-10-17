Gobierno fija nueva escala remunerativa para Sunarp: conoce quiénes accederán al aumento salarial

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno aprobó una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que pertenecen al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Esta medida fue impulsada tras una ley aprobada por el Congreso para actualizar los ingresos de los servidores públicos de la entidad, los cuales permanecían congelados desde el año 2013.

Alcance del aumento salarial y desglose de los nuevos montos

La actualización de la banda salarial beneficia exclusivamente al personal contratado bajo el régimen de la actividad privada del sector público dentro de la entidad registral. Las categorías aprobadas abarcan desde puestos de nivel directivo hasta plazas técnicas y profesionales asignadas a las distintas sedes del país.

Para los cargos de nivel Directivo, la estructura remunerativa fija sueldos mensuales que oscilan entre los S/10.950 y los s/15.600, según el grado de responsabilidad asignado. Por su parte, la escala para el personal Profesional contempla los montos que van desde los S/6.400 hasta alcanzar un tope máximo de S/10.150.

En el caso del grupo de colaboradores de nivel Técnico, la norma dispone remuneraciones ubicadas entre los S/3.850 para la categoría inicial y los S/5.250 para el grado superior. Con esta estructura tabular, el Ejecutivo busca ordenar el cuadro de puestos de la institución y actualizar los parámetros de contratación estatal.

Beneficios complementarios e integración de conceptos económicos

El dispositivo legal precisa que la Sunarp reconoce a los servidores del régimen 728 una estructura de beneficios que incluye la gratificación por Fiestas Patrias y la gratificación por Navidad. Asimismo, el marco normativo ratifica el otorgamiento de la bonificación por escolaridad como parte de los conceptos económicos asignados al personal.

La resolución aprobada señala que los montos estipulados en la nueva tabla salarial absorben e incorporan los incrementos aprobados por el Ejecutivo mediante decretos supremos en años anteriores. De igual forma, se consolidan las asignaciones destinadas a vales de alimentos y vales de movilidad para el personal de confianza de la institución.

Todos estos conceptos económicos y de asistencia social se encuentran debidamente unificados y validados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

De esta manera, se garantiza la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las obligaciones laborales adquiridas por el Estado. En ese sentido, Sunarp adecuará su planilla institucional a los nuevos parámetros remunerativos aprobados por el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de su personal.