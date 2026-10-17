Procesión del Señor de los Milagros: EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos el 18 y 19 de octubre

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Durante los dos recorridos del Señor de los Milagros! El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará ambulancias y puestos médicos itinerantes durante la procesión este domingo 18 y lunes 19 de octubre. Conoce en qué zonas de Cercado de Lima estarán ubicados.

Señor de los Milagros: recorridos el 18 y 19 de octubre en Lima

Los fieles de la Iglesia Católica ya se encuentran preparados para el segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros, programados para el domingo 18 y lunes 19 de octubre, respectivamente.

La segunda salida del Cristo de Pachacamilla, comprenderá avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de una parada en la Plaza de Armas para recibir homenajes de diversas instituciones públicas. En esa jornada, se incluirá una misa de campaña médica por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, antes del inicio de la procesión. El Señor de los Milagros partirá desde las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas.

La procesión concluirá en la procesión concluirá en la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta el siguiente recorrido, previsto para el lunes 19 de octubre. En esa fecha, las andas del Cristo Morado retornarán a la Iglesia de las Nazarenas.

Procesión del Señor de los Milagros.

Ambulancias y puestos médicos de EsSalud durante la procesión

La multitudinaria devoción al Señor de los Milagros congrega año a año a miles de creyentes en las calles del Centro Histórico de Lima. Con la finalidad de salvaguardar la salud y velar por el bienestar de los fieles que acompañarán a la sagrada imagen del Cristo Moreno, EsSalud anunció que desplegará este 18 y 19 de octubre un plan especial de contingencia médica.

Habrá cuatro puestos médicos itinerantes a cargo del Hospital Perú, y movilizará unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE) para atender cualquier emergencia durante la procesión.

¿En dónde estarán ubicados el contingente médico de EsSalud?

Este plan preventivo permanecerá activo durante todo el recorrido de la sagrada imagen con el propósito de velar por el bienestar de la ciudadanía. Los puntos de atención contarán con un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras, técnicos de campo y conductores, que estarán desplegados en estas zonas:

Domingo 18 de octubre: el primer puesto médico se ubicará en el jirón Caylloma 280 , mientras que el segundo se instalará en la intersección de los jirones Ica y de La Unión.

, mientras que el segundo se instalará en la intersección de los Lunes 19 de octubre: uno de los puestos médicos estará en av. Grau 272 y más tarde se desplazará a av. Grau 741, mientras que el otro estará en el jirón Abtao 293 y luego se ubicará en el jirón Sandia 266.

Ubicación de las ambulancias desplegadas por EsSalud durante procesión del Señor de los Milagros.

Durante ambas jornadas, ambulancias tipo II del STAE brindarán soporte continuo a los puestos de auxilio del Hospital Perú. Asimismo, una ambulancia tipo III (de soporte vital avanzado) acompañará el recorrido de la sagrada imagen de forma permanente durante todas las salidas procesionales de la sagrada imagen del Señor de los Milagros.

En síntesis, el plan desplegado por EsSalud los días 18 y 19 de octubre busca garantizar una atención médica rápida, preventiva y de alta complejidad ante la asistencia multitudinaria de fieles en el Cercado de Lima por la procesión del Señor de los Milagros.