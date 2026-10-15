Señor de los Milagros 2026: conoce aquí las calles cerradas y rutas alternas del segundo y tercer recorrido

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros se encuentra próximo a llevar a cabo su segunda y tercera procesión en la capital, programados para el domingo 18 y lunes 19 de octubre. Es por ello que la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció desvíos vehiculares y rutas añternas . En la siguiente nota conoce cuáles son para que lo tomes en cuenta.

La Municipalidad de Lima aplicará cierres temporales en Cercado de Lima y La Victoria

Durante las jornadas consecutivas, la comuna implementará restricciones temporales en el tránsito vehicular. Estas medidas modificarán la circulación en diferentes vías del Cercado de Lima y La Victoria para facilitar el paso de la sagrada imagen y ordenar el tránsito durante ambos itinerarios procesionales.

El operativo municipal estará a cargo de la Gerencia de Movilidad Urbana que desplegará inspectores de tránsito quienes orientarán a conductores y peatones. En paralelo, brindará indicaciones en los puntos afectados y colaborará con la organización de la circulación en las calles que se encuentren habilitadas.

De acuerdo a lo informado por el municipio capitalino, las medidas se llevarán a cabo desde el domingo 18 y continuarán hasta el lunes 19 de octubre con determinados horarios para cada recorrido del Cristo Moreno.

¿Qué calles estarán cerradas?

Segundo recorrido del Señor de los Milagros

La segunda salida del Cristo Moreno se realizará el domingo 18 de octubre. Partirá del Templo de Las Nazarenas desde las 6:00 a.m. Posteriormente, recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

Allí se tiene previsto que reciba un homenaje por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispo. Luego se desplazará por los jirones Carabaya y Ucayali, después entrará a la avenida Abancay, posteriormente irá al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.

Desvío vehicular del segundo recorrido del Señor de los Milagros

Luego seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Áncash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará.

En esta fecha habrá el cierre temporal de la avenida Tacna, la avenida Abancay así como de los jirones Huanta y Huánuco. Desde las 6:00 a.m. del domingo 18 de octubre hasta las 4:00 a.m. del lunes 19, pero la apertura de las vías dependerá del paso de la procesión

Tercer recorrido del Señor de los Milagros

El lunes 19 de octubre , Cristo de Pachacamilla saldrá del Santuario de la Virgen del Carmen para recorrer por el jirón Huánuco, el jirón Puno, el jirón Antonio Bazo para ingresar al Hospital Dos de Mayo, volverá a tomar jirón Antonio Bazo, avenida Grau y nuevamente jirón Huánuco para ingresar al jirón Cangallo y salir nuevamente a la avenida Grau para ingresar al Hospital Almenara.

Procederá a ir por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida. Abancay, jirón Leticia, a Zavala Loayza, el jirón Miguel Aljovin y la avenida Paseo de la República donde ingresará al Palacio de Justicia para luego retomar la av. Paseo de la República, el jirón Carabaya, rodeará la Plaza San Martín para tomar la avenida Nicolás de Piérola y finalmente la avenida. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

En este día habrá cierre temporal de los jirones Tarata y Huánuco, de la avenida Grau y el jirón Cangallo. También de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón de la Unión, la avenida Abancay y la avenida Tacna. Desde las 6:00 a.m. del domingo 18 de octubre hasta las 4:00 a.m. del lunes 19

Desvío vehicular del tercer recorrido del Señor de los Milagros

Rutas alternas durante los recorridos procesionales

Para el transporte público que circule por los jirones Huánuco, Tarata y Cangallo, al mismo tiempo que por las avenidas Miguel Grau y Abancay, se han establecido rutas alternas que comprenden las avenidas Nicolás de Piérola, Manco Cápac, Paseo de la República, México y Parinacochas; los jirones Amazonas y García Naranjo, y el puente Huánuco.

Es así que, la Municipalidad de Lima anunció los cierres temporales y desvíos vehiculares por el segundo y tercer recorrido procesional del Señor de los Milagros, que se encuentran programados para el domingo 18 y lunes 19 de octubre.