El Señor de los Milagros recibe distinción del Parlamento Andino por su impacto cultural y religioso

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A iniciativa de la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali Del Pomar, y la representación peruana, el Pleno del organismo supranacional aprobó declarar a la Festividad y Procesión del Señor de los Milagros como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina.

Trascendencia cultural y entrega oficial de la resolución

La Festividad del Señor de los Milagros fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2005 por su valor histórico en el país. Esta tradición constituye una profunda expresión de fe, identidad y encuentro entre diversas comunidades a nivel nacional e internacional.

Como parte de los actos protocolares del reconocimiento, la vicepresidenta Maali Del Pomar entregará oficialmente la resolución aprobada a la Hermandad del Señor de los Milagros. La ceremonia de entrega se realizará este domingo 18 de octubre durante el recorrido procesional del Cristo Moreno.

La entrega del documento oficial ante la hermandad representa un hito institucional para los fieles y las autoridades eclesiásticas. La presencia de la representación parlamentaria en la procesión formalizará la incorporación de la festividad al catálogo cultural de la región andina.

Valoración de tradiciones e impulso al turismo religioso

Con esta declaratoria, el Parlamento Andino contribuye activamente a la preservación y valoración de una tradición que fortalece los vínculos entre los pueblos de la comunidad andina. La medida busca reafirmar los procesos de integración regional a través de las expresiones de fe que comparten las naciones sudamericanas. La festividad se posiciona como un punto de encuentro para la identidad compartida de la región.

Asimismo, la resolución del organismo supranacional reconoce al turismo religioso como un motor fundamental para el desarrollo socioeconómico de las ciudades. Las masivas peregrinaciones y actividades en torno a la procesión generan un impacto positivo en la economía local durante el mes morado. La promoción de estas rutas de fe impulsa la dinamización de los servicios turísticos en la capital peruana.

Finalmente, el organismo andino reafirma su compromiso de seguir promoviendo políticas de salvaguardia para el patrimonio inmaterial de los países miembros. El reconocimiento al Cristo de Pachacamilla sienta un precedente para la puesta en valor de otras manifestaciones culturales en Sudamérica. La integración regional se consolida así mediante la promoción activa de sus expresiones espirituales y folclóricas más representativas.

En ese sentido, el Señor de los Milagros se consolida como un símbolo de fe e identidad que trasciende las fronteras nacionales, recibiendo un merecido reconocimiento de alcance regional que fortalece la integración cultural de los pueblos andinos.