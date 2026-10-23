Programa Contigo inicia HOY el pago de S/ 300 y revela la relación de usuarios: ¿eres beneficiario del padrón V?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Contigo, inició este viernes 23 de octubre, el pago de S/ 300 correspondiente al padrón V (septiembre-octubre) 2026. Conoce si estás dentro de la lista de usuarios activos para la entrega de la pensión no contributiva.

Contigo inicia pago al padrón V: ¿quiénes son beneficiarios?

Contigo es un programa social adscrito al Midis que otorga una pensión no contributiva de S/ 300 cada dos meses, a personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema para elevar su calidad de vida.

En ese marco, se da a conocer que los usuarios del programa Contigo tienen una buena noticia: este viernes 23 de octubre se da inicio al pago correspondiente al padrón V del 2026. El artículo 3 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000215-2026-MIDIS/PNPDS-DE, precisa que serán al menos 142,771 afiliados que se verán beneficiados con este desembolso que se efectuará en las agencias del Banco de la Nación o agentes autorizados.

Recuerda que para ser usuario del programa Contigo se debe cumplir con tres requisitos:

Contar con un certificado médico de discapacidad severa.

No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas otorgadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las otorgadas por el (EsSalud). Encontrarse en situación de pobreza de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Consulta si te toca cobrar los S/ 300 del programa Contigo: Link oficial

Asimismo, a través de su portal oficial, el programa Contigo revela quiénes forman parte del padrón V. A través del siguiente ENLACE, podrás ver los usuarios consignados en el Anexo N° 05, que forma parte integrante de la presente Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000215-2026-MIDIS/PNPDS-DE, que ha sido elaborado y validado por la Unidad de Operaciones y Transferencias.

Pero no solo ello, ya que para verificar si eres beneficiario del pago de los S/ 300 correspondiente al quinto padrón puedes tomar en cuenta los siguientes datos:

Si tramitaste tu afiliación al programa, puedes consultar a través de la aplicación del Sistema Integrado Contigo (SiContigo) con este LINK: dirígete a la opción "consulta rápida" y coloca tu número de DNI, inmediatamente obtendrás una respuesta.

inmediatamente obtendrás una respuesta. Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito.

Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro.

en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro. Central telefónica: marca el (01) 644 9006, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

¿Cómo solicito la afiliación al Programa Contigo?

Para solicitar la afiliación se debe llenar el Formato PC 1000 adjuntando la copia simple del certificado de discapacidad severa, este trámite se puede realizar en las OMAPED de cada distrito o en la oficina del Programa Contigo. Recuerda que la autorización de cobro tiene una vigencia de 1 año.

Así que recuerda que el pago de S/ 300 del programa Contigo a los usuarios del padrón V inicia este viernes 23 de octubre. A través de su portal oficial, el programa social del Midis dio a conocer la relación de usuarios activos que se verán beneficiados.