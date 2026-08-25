¿Estás afiliado a EsSalud o SIS? Así puedes verificar con solo tu DNI en pocos pasos y gratis

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Seguro Social de Salud (EsSalud) o Seguro Integral de Salud (SIS)? Descubre con solo el número de tu DNI y en pocos pasos a cuál estás afiliado y si se encuentra activo para saber a qué beneficios puedes acceder.

Consulta con tu DNI si tienes EsSalud y dónde te atiendes

En Perú, la atención médica pública se brinda principalmente a través de dos sistemas de aseguramiento en salud: EsSalud y el SIS. Estas ofrecen servicios distintos, según su funcionamiento a nivel nacional, por lo cual, muchos ciudadanos tienen dudas sobre dónde están afiliados.

Para poder conocer a cuál estás registrado solo debes tener a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Seguidamente, para constatar, en primer lugar, si tienes el Seguro Social de Salud debes seguir los siguientes pasos de forma gratuita:

Ingrese al LINK de https://dondemeatiendo.essalud.gob.pe/#/consulta. Selecciona el tipo de documento y digita el número de tu DNI. Introduce el verificador digital del DNI - Código Único de Identificación (CUI). Ingresa tu fecha de nacimiento. Acepta la cláusula de tratamiento de datos personales. Presiona el botón "consultar".

Mediante ese enlace podrás descubrir si estás registrado, el tipo de seguro que posees (regular, agrario, pensionista, entre otros) y en qué centro asistencial de EsSalud podrás atenderte. Recuerda que cada tipo de afiliación presenta condiciones, coberturas y beneficios específicos, adaptándose a las necesidades de los asegurados.

Página para descubrir dónde te atiendes en EsSalud.

¿Cómo saber si tu seguro EsSalud está activo?

Además, para revisar información sobre la vigencia de tu cobertura en EsSalud y tipo de seguro podrás realizarlo a través de la Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA). Para ingresar solo debes tener en cuenta estos requisitos:

Para ingresar a la VIVA, necesitas un usuario y contraseña. Si es la primera vez que entras, debes seleccionar la opción Registrarse. Digita el número de DNI, pasaporte, Carnet de Extranjería (CE), Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o RUC. De presentar inconvenientes para el registro o ingreso a la VIVA, puedes presentar tu solicitud a través de la plataforma consultas viva https://apps.essalud.gob.pe/viva-consultas.

¿Estás registrado en SIS? Así puedes descubrirlo

Por otro lado, para saber si estás afiliado al SIS (seguro público para quienes no tienen otro tipo de cobertura) solo debes seguir estos pasos de forma sencilla:

Ingresa al siguiente ENLACE para verificar la afiliación. En la página, al lado derecho te aparecerá una columna donde dice "búsqueda por", ahí escoge el tipo de tu documento de identidad y digita el número. Coloca el dígito de verificación y la fecha de tu nacimiento. Ingresa el código de la imagen captcha y, finalmente, dale clic en "consultar".

Recuerda que el centro de salud se te asignará al momento de que estés afiliado al SIS, este debe ser el más cercano a su domicilio registrado en tu DNI.

Así que para verificar si estás afiliado a EsSalud o al SIS de forma gratuita y solo con tu DNI puedes hacerlo a través de las plataformas oficiales del Estado peruano que te revelamos en esta nota de Exitosa.