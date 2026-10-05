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Pensión 65 inicia el pago de S/ 350 HOY, 5 de octubre: datos clave para cobrar la subvención económica

Conoce quiénes serán beneficiarios del pago de la Pensión 65 que inicia este lunes 5 de octubre, así como los datos clave para cobrar la subvención bimestral de S/ 350 sin contratiempos.

Pensión 65 inicia pago de S/ 350.
Pensión 65 inicia pago de S/ 350. (Composición Exitosa)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/10/2026

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El pago de la Pensión 65 inicia este lunes 5 de octubre. Conoce quiénes serán beneficiados y los datos clave para cobrar la subvención bimestral de S/ 350 correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026. 

Datos clave para cobrar los S/ 350 de Pensión 65

Este lunes 5 de octubre, más de 820 mil usuarios de Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podrán cobrar su subvención bimestral de S/ 350. De acuerdo al anuncio brindado por el programa social, a través de su cuenta oficial de Facebook, los beneficiarios del programa social deberán tomar en cuenta los siguientes datos clave para evitar inconvenientes y cuidar su seguridad:

  • El monto a cobrar es de S/ 350.
  • Deberás acercarte a la agencia bancaria con tu documento nacional de identidad (DN).
  • Cobrarás en agentes, cajeros o ventanillas del Banco de la Nación.
  • Se aconseja no compartir tu clave secreta con desconocidos. 

Pensión 65 precisa que el pago de la subvención de S/ 350 va dirigido a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y se realizará a nivel nacional. Cabe precisar que el mayor número de usuarios se encuentra en Cajamarca, con 90,204. 

Datos clave para cobrar los S/ 350 de Pensión 65.
Datos clave para cobrar los S/ 350 de Pensión 65.

Pensión 65 inicia pago de S/ 350: verifica si eres beneficiario

Para saber si estás dentro del grupo de beneficiarios del programa Pensión 65 que podrá cobrar el monto de S/ 350 correspondiente al padrón V (septiembre-octubre) este 2026, solo debes revisar la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos para descubrir si podrás cobrar ya:

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  1. Ingresa a la opción "Infórmate aquí".
  2. Digita el número del DNI del adulto mayor.
  3. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla.
  4. Haz clic en "Buscar".

Aplicativo Yachaq brinda información sobre pago de Pensión 65.
Aplicativo Yachaq brinda información sobre pago de Pensión 65.

Según se prcisa, a través de Yachaq, los usuarios de la Pensión 65 podrán tener respuestas a consultas frecuentes, como las modalidades de cobro, qué hacer en caso de pérdida de una tarjeta de débito del Banco de la Nación y revisar el cronograma anual de pagos, así como conocer la manera de hacer reclamos o denuncias ante un hecho sospechoso.

Pensión 65 y recomendaciones a usuarios

A través de su página en Facebook, Pensión 65 precisa que ningún candidato o autoridad puede condicionar el ingreso o permanencia en el programa social. Asimismo, destaca que para solicitar el acceso a la subvención es la clasificación socioeconómica (CSE) que realiza cada municipalidad distrital a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE).

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Para solicitar la afiliación debes cumplir estos requisitos:

  • Tener más de 65 años.
  • Contar con DNI.
  • No recibir pensión proveniente del sector público o privado: ONP, AFP, ni de EsSalud.
  • Contar con una clasificación socioeconómica de pobreza extrema.

Así que recuerda que Pensión 65 inicia este lunes 5 de octubre el pago de la subvención de S/ 350. Para saber si eres beneficiario de ese monto puedes ingresar a la app Yachaq, que puede descargarse desde Play Store.

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