Pensión 65 inicia el pago de S/ 350 HOY, 5 de octubre: datos clave para cobrar la subvención económica

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/10/2026
El pago de la Pensión 65 inicia este lunes 5 de octubre. Conoce quiénes serán beneficiados y los datos clave para cobrar la subvención bimestral de S/ 350 correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026.
Datos clave para cobrar los S/ 350 de Pensión 65
Este lunes 5 de octubre, más de 820 mil usuarios de Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podrán cobrar su subvención bimestral de S/ 350. De acuerdo al anuncio brindado por el programa social, a través de su cuenta oficial de Facebook, los beneficiarios del programa social deberán tomar en cuenta los siguientes datos clave para evitar inconvenientes y cuidar su seguridad:
- El monto a cobrar es de S/ 350.
- Deberás acercarte a la agencia bancaria con tu documento nacional de identidad (DN).
- Cobrarás en agentes, cajeros o ventanillas del Banco de la Nación.
- Se aconseja no compartir tu clave secreta con desconocidos.
Pensión 65 precisa que el pago de la subvención de S/ 350 va dirigido a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y se realizará a nivel nacional. Cabe precisar que el mayor número de usuarios se encuentra en Cajamarca, con 90,204.
Pensión 65 inicia pago de S/ 350: verifica si eres beneficiario
Para saber si estás dentro del grupo de beneficiarios del programa Pensión 65 que podrá cobrar el monto de S/ 350 correspondiente al padrón V (septiembre-octubre) este 2026, solo debes revisar la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos para descubrir si podrás cobrar ya:
- Ingresa a la opción "Infórmate aquí".
- Digita el número del DNI del adulto mayor.
- Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla.
- Haz clic en "Buscar".
Según se prcisa, a través de Yachaq, los usuarios de la Pensión 65 podrán tener respuestas a consultas frecuentes, como las modalidades de cobro, qué hacer en caso de pérdida de una tarjeta de débito del Banco de la Nación y revisar el cronograma anual de pagos, así como conocer la manera de hacer reclamos o denuncias ante un hecho sospechoso.
Pensión 65 y recomendaciones a usuarios
A través de su página en Facebook, Pensión 65 precisa que ningún candidato o autoridad puede condicionar el ingreso o permanencia en el programa social. Asimismo, destaca que para solicitar el acceso a la subvención es la clasificación socioeconómica (CSE) que realiza cada municipalidad distrital a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE).
Para solicitar la afiliación debes cumplir estos requisitos:
- Tener más de 65 años.
- Contar con DNI.
- No recibir pensión proveniente del sector público o privado: ONP, AFP, ni de EsSalud.
- Contar con una clasificación socioeconómica de pobreza extrema.
Así que recuerda que Pensión 65 inicia este lunes 5 de octubre el pago de la subvención de S/ 350. Para saber si eres beneficiario de ese monto puedes ingresar a la app Yachaq, que puede descargarse desde Play Store.