¿Necesitas solicitar la PENSIÓN de viudez en la ONP? LINK y requisitos para acceder

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si tu cónyuge o conviviente de unión de hecho ha fallecido y era pensionista o afiliado al D. L. N° 19990, conoce cuáles son los pasos a seguir para cobrar una pensión de viudez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

¿Quién puede solicitar la pensión de viudez?

La ONP informa que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) permite a los cónyuges, convivientes, hijos o padres, acceder a una pensión cuando el asegurado fallece, garantizando continuidad y respaldo económico en sus hogares.

Para poder acceder a esa pensión, debes acreditar uno de estos dos vínculos con la persona fallecida:

Ser cónyuge acreditada con la partida de matrimonio civil , inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

, inscrita en el (Reniec). O ser conviviente de unión de hecho con dos años de convivencia, permanente y estable a la fecha del fallecimiento, acreditadas mediante sentencia de declaración de unión de hecho inscrita en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp.

Además, debes tener en cuenta que la persona fallecida debe estar inscrita en el Reniec. Los interesados pueden presentar su solicitud de pensión de viudez en cualquiera de los centros de atención de la ONP a nivel nacional o en los Centros MAC.

Pasos para pedir la pensión por viudez en línea

También puedes solicitar la pensión de viudez de forma virtual a través del siguiente LINK. Al ingresar a la plataforma, selecciona e ingresa tu tipo y número de documento, así como los del familiar fallecido (asegurado de la ONP).

Seguidamente, haz clic en el botón "Iniciar videollamada" para conectarte con uno de los asesores que recibirá tu solicitud de pensión en tiempo real. De corresponder, el intercambio de documentos se realizará a través de correo electrónico. Recuerda que la atención por videollamada es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entre los documentos que pueden solicitarse figuran el formulario correspondiente, documentos que acrediten el vínculo, certificado médico de discapacidad cuando corresponda y documentación relacionada con el fallecimiento si este ocurrió a causa de un accidente.

Si el fallecido no era pensionista, también pueden requerirse documentos que permitan acreditar su relación laboral y aportes, como certificados de trabajo, boletas de pago, liquidaciones de beneficios sociales o constancias de aportaciones.

¿Cuándo recibirás respuesta de su solicitud? Esto revela la ONP

De acuerdo a la ONP, en un periodo máximo de 30 días hábiles, se te informará el resultado de tu solicitud a la pensión de viudez, mediante una resolución que llegará a tu correo electrónico o a tu domicilio. Si la respuesta tarda más tiempo, se te otorgará una pensión provisional hasta que se emita la resolución.

De esa manera, la ONP reveló los pasos a seguir para solicitar la pensión de viudez, como una forma de responder a la necesidad de brindar una atención oportuna a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido.