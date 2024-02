"Puno sí es el Perú": Danzantes de Fiesta de la Candelaria responden a Dina Boluarte con coreografía

En el marco de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, la Asociación Cultural Uywa Ch'uwas de la comunidad campesina de Jatucachi respondió a la presidenta Dina Boluarte con una coreografía que dejó la contundente frase: Puno sí es el Perú.

Desde el inició, la festividad de esta parte del Perú tuvo una carga contestataria. Y es que, al comenzar el certamen de danzas autóctonas hubo un minuto de silencio en honor a los fallecidos durante las manifestaciones, así como arengas contra los agentes del orden y las autoridades del país.

A detalle, el referido episodio data de este último sábado 03 de enero y se propició en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) durante el primer día de la competencia de bailes originarios.

Hace más de un año atrás, la mandataria de la República dejó unas polémicas declaraciones cuando defendía el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las marchas realizadas en esta parte del país.

En ese entonces, Boluarte Zegarra señaló que los ciudadanos y las autoridades puneñas no facilitaban el diálogo a fin de cesar las manifestaciones. Seguido de ello, lanzó la frase antes referida.

"Desde el inicio buscamos dialogar con las regiones que están dentro de estas protestas con violencias. Hemos enviado a Puno a nuestros ministros hace aproximadamente tres semanas. El gobernador no ha querido recibirnos, tampoco el fiscal de la región. (...) Las FF.AA. están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad la vida de los 33 millones de peruanos, Puno no es el Perú", sostuvo.