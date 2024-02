Virgen de la Candelaria: Turistas hacen colas para comprar entradas y presenciar concurso de danzas originarias

Desde las 3:00 a. m., cientos de turistas hicieron largas colas a fin de comprar sus entradas para presenciar el concurso de danzas originarias de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno.

Según información de nuestro corresponsal, los ciudadanos de otras nacionalidades no quisieron perderse el evento cultural que viene realizándose en la Universidad Nacional del Altiplano, la cual albergará el certamen de las presentaciones autóctonas entre hoy 3 de enero hasta mañana.

A detalle, este sábado alrededor de 60 conjuntos artísticos participarán, mientras el resto podrá desempeñarse este domingo. De acuerdo a los organizadores del evento, en esta primera parte de la Fiesta de la Candelaria, participarán 134 grupos. Y es que después, el 11 de febrero, se abrirá el certamen de trajes de luces.

Cabe indicar que las entradas para el concurso oscilan entre los 20 a 50 soles, este último monto es el más ostentoso y da acceso a la parte de occidente del referido estadio.

Como se recuerda, la administración del aeropuerto Inca Manco Cápac dio cuenta que en este mes de febrero arribarán 80 mil turistas a la región de Puno a fin de participar de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria y los Carnavales de Juliaca.

El premier Alberto Otárola descartó la presencia de la presidenta Dina Boluarte en la referida festividad. A detalle, el arribo de la mandataria venía siendo punto de críticas por diversos sectores de la región de Puno, al punto de que la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca no descartó que la jefa de Estado vuelva a ser punto de agresiones sí llegara a sumarse al espectáculo, como ocurrió en Ayacucho.

"Yo dije que la presidenta va a viajar a todo el país, no tiene ninguna restricción ni tampoco la decisión de no hacerlo, pero nunca dijimos que iba a ir a la Fiesta de la Candelaria o que se había puesto una fecha en concreto para este viaje (...) Ella no va a viajar a la Candelaria", dijo Otárola este lunes 29 de enero.