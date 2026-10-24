Lula da Silva arremetió contra Flávio Bolsonaro por burlarse de su físico: "No lo voy a permitir"

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la noche del último viernes se realizó el segundo debate presidencial en Brasil entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La confrontación tuvo un momento de tensión luego de una burla del candidato de derecha hacia su físico, burlándose por la falta de un dedo de su contendor, quien aseveró que no se lo permitiría.

Lo perdió trabajando de adolescente

Durante el bloque de poder adquisitivo del segundo debate que se realizó a dos días de la segunda vuelta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro los llamó 'nueve dedos', lo que no fue del agrado del jefe de Estado que busca la reelección.

"Él dijo una gran estupidez que no me voy a llevar a mi casa: me llamó 'de nueve dedos'. Quiero que él sepa algo: si hay alguien en este público que sabe lo que es el mundo del trabajo, si hay alguien que perdió el dedo a los 17 años, fui yo, trabajando en la noche. No voy a permitir que un miliciano me llame 'de nueve dedos'. No lo permitiré", reclamó.

Cuando era joven, Lula da Silva perdió un dedo debido a las malas condiciones laborales. En el debate de hoy, Flávio Bolsonaro lo llamó "nueve dedos". "No permito que un miliciano, un burgués que nunca trabajó, me llame nueve dedos", disparó el presidente, obligando al candidato ultraderechista a pedirle disculpas. — André Vieira (@AndreteleSUR) October 24, 2026

Lula da Silva prosiguió cuestionando la experiencia de su contendor en el mercado laboral, acusándolo de nunca haber trabajado en su vida, estando siempre al lado de su padre como su empleado. Tras esto, le pidió que se disculpara no solo con él, sino con todos los trabajadores que hayan sido víctimas de accidentes a causa de abusos patronales.

Flávio Bolsonaro procedió a ofrecerle disculpas y también aprovechó para pedirle que el actual presidente brasileño se disculpe por las promesas incumplidas durante su gobierno. "Si te ofendí al llamarte 'nueve dedos', pido disculpas de verdad. No quería ofenderte", sostuvo.

Elección en Brasil se define este domingo

Este domingo casi 159 millones de brasileños vuelven a las urnas para elegir a quien dirigirá los destinos de su país por los próximos cuatro años. Lula da Silva busca un cuarto periodo en el Palacio del Planalto, mientras que Flávio Bolsonaro busca regresar a la derecha al poder.

Los locales de votación abrirán desde las 8:00 a.m. (hora local) hasta las 17:00 horas y gracias a su eficiente sistema de votación, ese mismo día se conocerán los resultados. Cabe recordar que en la primera vuelta el candidato del Partido Liberal se impuso con 47 %, dos puntos más que su rival.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva no aceptó que Flávio Bolsonaro haya decidido burlarse de su aspecto físico por faltarle un dedo. Le recordó que sufrió abuso patronal cuando era adolescente y finalmente logró sus disculpas.