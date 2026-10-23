Marco Rubio pide a los cubanos colaborar "discretamente" con la CIA para lograr un cambio de gobierno

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de una creciente tensión diplomática y política entre Washington y La Habana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo un llamado directo a los ciudadanos cubanos que buscan un cambio en el paradigma político en su país.

Un llamado al cambio

A través de un pronunciamiento en la red social X (antes Twitter), el funcionario instó a la población a aprovechar el descontento ante las "promesas fallidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos", exhortándolos a establecer una asociación discreta con la CIA para impulsar una transformación política en la isla.

Esta estrategia de incentivo a la colaboración encubierta busca capitalizar la profunda crisis económica y social que atraviesa el territorio cubano, intensificando la presión desde los frentes de inteligencia norteamericanos.

Las declaraciones de Donald Trump en Florida

Este movimiento estratégico se alinea estrechamente con las recientes afirmaciones realizadas por el presidente Donald Trump durante un mitin electoral en Fort Myers, Florida.

El mandatario estadounidense sugirió que, a su regreso de las operaciones en Irán, buques de guerra de Estados Unidos podrían pasar frente a las costas cubanas para realizar una demostración de fuerza, señalando de manera gráfica que "levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

To those who seek to create positive change in Cuba - now is the time. The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. October 23, 2026

Trump recordó además el operativo militar ejecutado en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, utilizando dicho antecedente para ilustrar la firmeza de su política exterior en la región.

Asimismo, la administración republicana mantiene un cerco energético y sanciones destinadas a bloquear la importación de combustible hacia la isla, a la par que se emiten órdenes de arresto contra figuras históricas del régimen.

Reacción del régimen cubano

Ante la escalada retórica y las advertencias procedentes de la Casa Blanca, la respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, utilizó sus redes sociales para rechazar tajantemente cualquier "amenaza o ambición intervencionista" por parte de Estados Unidos.

Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí https://t.co/xGT73y5ojC — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 23, 2026

Asimismo, el funcionario aseguró que las costas cubanas no se mostrarían dispuestas a recibir a funcionarios que, según el régimen, lleguen con fines hostiles y afanes de dominación.

La exhortación de Marco Rubio a colaborar con la CIA, sumada a la retórica de presión naval y diplomática expuesta por Donald Trump, marca un punto de máxima tensión en las relaciones bilaterales, evidenciando una estrategia integral de cerco político hacia el régimen cubano.