Serenazgo podrá utilizar pistolas eléctricas: No todos los municipios lograrán adquirirlas

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. (r) Eduardo Pérez Rocha, advirtió este martes 17 de marzo en Exitosa, que no todas las municipalidades distritales y provinciales tendrían la capacidad presupuestal para adquirir los medios de defensa que podrá usar el personal de serenazgo, durante su lucha contra la inseguridad ciudadana.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el experto en materia de seguridad señaló que por el alto costo las pistolas eléctricas o de electrochoques, tan solo cinco o seis municipalidades de Lima Metropolitana podrían adquirir los elementos destinados para fortalecer la legítima defensa de los agentes municipales.

Advierte desigualdad de los Gobiernos locales para adquirir los medios de defensa

Como es de conocimiento, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), aprobó las características de los seis medios de defensa que tendrán a disposición los serenos durante sus intervenciones, siendo estos: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque.

Sobre esta última arma no letal en específico, Pérez Rocha señaló que podría generarse cierta desigualdad en los Gobiernos locales de la capital, ya que de las 43 municipalidades, una mínima parte podría implementar lo dispuesto por el Gobierno.

"Tenemos 196 provincias a nivel nacional, tenemos 1 859 distritos a nivel nacional. Un armamento de electroshock por lo menos debe estar entre 800 a 1 000 dólares la unidad. ¿Qué municipios están con disponibilidad para adquirir esta arma eléctrica? En Lima, de las 43 municipalidades, cinco o seis pueden adquirirlas, el resto imposible", sostuvo.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exdirector de la PNP, Gral (R) Eduardo Pérez Rocha, indicó que si bien el gobierno ha autorizado que el serenazgo utilice pistolas eléctricas, no todos los municipios en Lima y el interior del país podrán adquirirlas por su alto... pic.twitter.com/nkBss4c9az — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

Así serán los elementos que usarán los serenos municipales y provinciales

En el caso del gas pimienta, es utilizado por el personal de serenazgo debidamente capacitado y su propósito es exclusivamente defensivo. Asimismo, en el caso de las pistolas eléctricas o de electrochoques, solo se usarán con el fin de inmovilizar al presunto agresor, desde que reciben dos electrodos en forma de dardos metálicos o agujas.

Asimismo, los serenos también tendrán a disposición el uso de cámaras de video corporal. La Dirección General de Seguridad Ciudadana tiene todavía 30 días hábiles para presentar la resolución ministerial que detallará sus características.

Del mismo modo, serán usados de manera progresiva y diferenciada, y los agentes deberán contar con una evaluación psicológica y capacitación previa para su protección y el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la modalidad del servicio a la que pertenecen.

Desde el Gobierno brindan un nuevo dispositivo a las municipalidades provinciales y distritales para fortalecer la labor del serenazgo en todo el país; no obstante, por sus distintas realidades económicas, no todas podrían adquirirlas.