Obras por impuestos acabarían la corrupción en municipios, según experto: "El mecanismo es sencillo"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el experto en temas municipales Carlos Enrique Chuquiruna, señaló que, para evitar la corrupción en municipios, deberían aplicarse las obras por impuesto, como forma de acabar con la corrupción. Indicó que el mecanismo es sencillo, con una empresa privada se encarga coordinando con SUNAT, Contraloría y el MEF y que así se evita que los municipios "metan mano".

Transparencia institucional y fiscalización directa en la gestión pública

Esta modalidad de inversión busca reducir de forma drástica los riesgos de malversación de fondos mediante un control multidisciplinario entre entidades del Estado. Al fiscalizarse los presupuestos antes y durante la ejecución, se limita el margen de maniobra para eventuales cobros indebidos o direccionamientos en las licitaciones locales.

La participación del sector privado bajo este esquema promueve un uso eficiente de los recursos fiscales destinados al desarrollo de infraestructura comunitaria. Además, la supervisión de los organismos rectores asegura la entrega oportuna de los proyectos dentro de los plazos y costos acordados.

Asimismo, esta articulación permite que las necesidades prioritarias de la ciudadanía, tales como servicios básicos y equipamiento urbano, se resuelvan con mayor agilidad técnica y sin las trabas burocráticas que suelen ralentizar la obra pública tradicional.

"El mecanismo es muy sencillo, es muy práctico, en el cual la empresa privada se encarga de hacer la obra en coordinación con la SUNAT porque de ahí evitan el tema de los impuestos entra la Contraloría para que no exista una sobrevaloración y entra el Ministerio de Economía, que es quien aprueba la salida del dinero para hacer la obra", indicó.

Falta de voluntad política y entrega directa de infraestructura

La resistencia de ciertas autoridades locales a priorizar esta modalidad responde a la imposibilidad de gestionar directamente los presupuestos asignados a las obras públicas. Al eliminarse la intermediación financiera del municipio, la ejecución de proyectos queda blindada de incentivos irregulares.

"Y esta obra se entrega a la municipalidad libre, limpia, rápida sin meter mano la municipalidad. Pero es por esa razón que todos los candidatos no hacen ese tipo de obras, porque en ese motivo está la corrupción", detalló Carlos Enrique Chuquiruna.

Frente a este escenario, especialistas remarcan la urgencia de promover reformas que obliguen o incentiven el uso generalizado de este modelo de financiamiento en los gobiernos locales. En ese sentido, las obras por impuestos se posicionan como una alternativa técnica y transparente para garantizar el desarrollo urbano sin comprometer el erario público.