Este es el BOTÓN que debes apagar en tu celular antes de salir a la calle para proteger tus datos y dinero

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

¡Protege tu celular de ciberataques! Conoce cuál es el botón que debes apagar en tu dispositivo móvil antes de salir a la calle. Mantenerlo desactivado te permitirá cuidar mejor los datos de tu celular y tu dinero.

Protege datos de tu celular antes de salir de casa: evita estafas

Actualmente, la inseguridad ciudadana no solo se encuentran en las calles. Pues bien, la compañía multinacional Kaspersky, dedicada a la seguridad informática, advirtió un crecimiento de ciberataques a celulares (cerca del 70 %) dentro de América Latina, con un total de 3.9 millones de casos.

En ese sentido, resulta importante tomar medidas de prevención para evitar estafas y ser víctimas de ciberataques en tus aplicaciones bancarias instaladas en tu dispositivo móvil.

Entre algunos consejos para cuidar mejor tu equipo de los ciberdelincuentes está el navegar en sitios web HTTPS que cuenten con certificados SSL/TLS, escribir contraseñas que no sean fáciles de averiguar, que contengan mayúsculas, minúsculas, números o incluso algún carácter especial y cambiarla cada tres meses.

¿Qué botón debes desactivar en tu celular?

Asimismo, se recomienda tener cuidado con lo que publicas en tus redes sociales: evitar compartir información personal. También debes aprender a reconocer el pishing, que suplanta la identidad de empresas y bancos para usar los datos que hay en tu celular.

Pero no todo queda ahí, ya que expertos en ciberseguridad como Kaspersky revelan que hay un botón que se debería apagar antes de salir a la calle: el del Wi-Fi. Pues bien, según se precisa, desactivarlo ayuda a reducir la exposición del teléfono a redes falsas, conexiones no solicitadas y ataques orientados a obtener datos personales o financieros.

Botón de Wi-Fi que debes apagar para evitar ciberataques.

Otros consejos a tomar en cuenta: desactiva Bluetooth

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad Español y NordVPN, empresa de servicios de ciberseguridad, otro botón de tu dispositivo que debes desactivar es el del GPS o de la ubicación, pero especialmente el de del Bluetooth.

Según se precisa, esa última función en tu dispositivo móvil podría usarse como una modalidad de ciberataque conocida como Bluesnarfing. ¿En qué consiste? Los ciberdelincuentes acceden sin autorización a los dispositivos que tienen activado el Bluetooth para robar datos confidenciales, mandar mensajes de spam o instalar un malware.

Así que se aconseja activar cualquiera de esos botones solo cuando sea necesario y, una vez que nos los necesites, desactivarlos. De acuerdo a expertos en ciberdelincuencia, se recomienda apagar el botón de Wi-Fi en primer lugar para cuidar los datos de tu celular.