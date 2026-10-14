Reniec anuncia campaña del DNI electrónico GRATIS hasta el 18 de octubre: ¿dónde y quiénes son los beneficiados?

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuncia nueva campaña gratuita del DNI electrónico hasta el domingo 18 de octubre. Descubre en qué regiones del país se realizará la iniciativa y quiénes serán beneficiados.
¿Dónde se realizará la campaña de DNI gratis?
Con el fin de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad, el Reniec reveló que realizará una nueva campaña de DNI en diferentes regiones del Perú como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, entre ellos, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Los horarios de la campaña en cada localidad será diferenciado. En ese marco, recuerda cuáles son algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico:
- Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.
- Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.
- Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).
Según se reveló, la campaña del DNI electrónico (DNIe) no tendrá costo alguno y se realizará en municipalidades, locales comunales, auditorios, plazas de armas y otros espacios públicos habilitados para la atención que se llevará a cabo hasta el 18 de octubre. Para conocer los lugares exactos y horarios de atención correspondientes a cada región puedes acceder al siguiente LINK.
Requisitos y beneficiarios de la campaña gratuita del DNI
Reniec precisa que la campaña está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
La institución indicó que los beneficiarios de esta nueva jornada podrán acceder a diversos trámites de DNI, tales como duplicado, renovación, entre otros; además, podrán recoger su documento de identidad y ser orientados en servicios de registros civiles.
Finalmente, la entidad registral informa a los ciudadanos que deseen recoger su DNI revisar el estado de trámite de su documento en este ENLACE antes de acudir a uno de los lugares de entrega. Si esta figura al 100 %, podrán recoger su documento nacional de identidad.
Es así como el Reniec reafirma su compromiso de acercar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos con una nueva campaña del DNI electrónico gratuito hasta el 18 de octubre en diversas regiones del Perú.