Reniec anuncia campaña del DNI electrónico GRATIS hasta el 18 de octubre: ¿dónde y quiénes son los beneficiados?

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuncia nueva campaña gratuita del DNI electrónico hasta el domingo 18 de octubre. Descubre en qué regiones del país se realizará la iniciativa y quiénes serán beneficiados.

¿Dónde se realizará la campaña de DNI gratis?

Con el fin de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad, el Reniec reveló que realizará una nueva campaña de DNI en diferentes regiones del Perú como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, entre ellos, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Los horarios de la campaña en cada localidad será diferenciado. En ese marco, recuerda cuáles son algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico:

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.

de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención. Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente. Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Según se reveló, la campaña del DNI electrónico (DNIe) no tendrá costo alguno y se realizará en municipalidades, locales comunales, auditorios, plazas de armas y otros espacios públicos habilitados para la atención que se llevará a cabo hasta el 18 de octubre. Para conocer los lugares exactos y horarios de atención correspondientes a cada región puedes acceder al siguiente LINK .

✨ ¡El DNI electrónico sigue llegando a más peruanos!



Del 13 al 18 de octubre de 2026, el Reniec desarrollará jornadas especiales de atención gratuita para ciudadanos en situación de vulnerabilidad, en el marco del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028.



📍 Consulta... pic.twitter.com/F94ZiVrF3K — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 13, 2026

Requisitos y beneficiarios de la campaña gratuita del DNI

Reniec precisa que la campaña está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La institución indicó que los beneficiarios de esta nueva jornada podrán acceder a diversos trámites de DNI, tales como duplicado, renovación, entre otros; además, podrán recoger su documento de identidad y ser orientados en servicios de registros civiles.

Finalmente, la entidad registral informa a los ciudadanos que deseen recoger su DNI revisar el estado de trámite de su documento en este ENLACE antes de acudir a uno de los lugares de entrega. Si esta figura al 100 %, podrán recoger su documento nacional de identidad.

Es así como el Reniec reafirma su compromiso de acercar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos con una nueva campaña del DNI electrónico gratuito hasta el 18 de octubre en diversas regiones del Perú.