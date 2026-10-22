Inyección económica de S/ 18,000 millones permitirá culminar obras públicas con alto avance, destaca experto

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al inminente impacto del Fenómeno El Niño y la necesidad de reactivar la economía nacional, resulta clave examinar el destino del nuevo paquete fiscal anunciado por el Ejecutivo. En diálogo con Exitosa, el Dr. Álvaro Bocanegra, maestro en Tributación, analizó los alcances del reciente anuncio gubernamental sobre la inyección fiscal de S/ 18,000 millones adicionales prevista para el año 2027.

Dinero será destinado a culminar obras casi listas

El especialista destacó que, dentro de este importante presupuesto, una partida clave de S/ 7,000 millones estará destinada específicamente a financiar y destrabar proyectos de infraestructura pública que actualmente se encuentran paralizados, pero que ya registran un avance físico significativo, estimado entre el 60 % y el 70 % de ejecución.

Según explicó, enfocar los recursos públicos en estas estructuras casi terminadas evita el desperdicio de fondos estatales y además permite ponerlas operativas con mayor celeridad en beneficio directo de la población.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el Dr. Álvaro Bocanegra sostuvo que como parte de la inyección de S/ 18 000 millones adicionales para el 2027, se permitirá la conclusión de obras de infraestructura pública que registran un avance del 70%.



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Bocanegra enfatizó que esta estrategia gubernamental busca dar un impulso efectivo a la reactivación de la economía nacional, dinamizando los sectores productivos y generando empleo temporal rápido en las diversas regiones del país.

De acuerdo con su análisis. all centrarse en obras que solo requieren un tramo complementario de financiamiento para su culminación definitiva, el Estado optimiza la eficiencia del gasto fiscal y responde de manera directa a las demandas urgentes de infraestructura básica frente a los inminentes desafíos climáticos y sociales que se avecinan en el corto plazo.

Distribución del paquete fiscal y medidas contracíclicas

El análisis del experto complementa los anuncios oficiales de la Presidencia de la República, donde se detalló la arquitectura general de las medidas de política fiscal contracíclica implementadas por el Ejecutivo.

Del total aprobado para el ejercicio 2027, el Gobierno central precisó que S/ 13,000 millones se concentrarán íntegramente en el sector de infraestructura estratégica. De este monto total, S/ 6,000 millones financiarán proyectos educativos, consolidando firmemente la educación como un pilar fundamental de la actual administración gubernamental en todo el país.

"De estos 13 mil millones, 6 mil millones de soles irán a infraestructura de educación. Como ustedes saben, la educación es uno de los pilares de este Gobierno. Será uno de nuestros grandes legados", expresó la presidenta en conferencia desde Palacio.

Asimismo, el plan aprobado contempla S/ 2,500 millones para la entrega oportuna de bonos a familias vulnerables durante periodos de tres a cinco meses, S/ 2,000 millones destinados al mantenimiento periódico de obras públicas para fomentar la empleabilidad local, y S/ 500 millones orientados a subsidiar combustibles ante el persistente encarecimiento internacional de precios.

Así, estas medidas buscan proteger la estabilidad financiera nacional y mitigar con eficacia los severos efectos adversos del Fenómeno El Niño. La millonaria inyección económica y la focalización presupuestal en proyectos con alto avance físico representan una estrategia clave para dinamizar la inversión pública y asegurar servicios eficientes para los peruanos.