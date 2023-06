Rímac: Padre tumbesino solicita ayuda para comprar carrito pop corn y costear gastos médicos de su hijo

A vísperas de celebrar el Día del Padre, Pedro José Castillo Marchan solicita el apoyo de los ciudadanos para poder comprar un carrito de pop corn y así costear los gastos médicos que requiere su hijo enfermo de 8 años.

Cabe resaltar que Pedro Castillo es padre y madre para el el pequeño, ya que su esposa falleció hace 6 años víctima de diabetes.

El diagnóstico del menor es Tetralogía de Fallot, esto provocó que el hombre de Tumbes llegara a la capital para poder tratar a su hijo. Sin duda, este caso pone en valor el rol que cumplen muchos papás en nuestro país.

Pedro Castillo y su menor viven hace 3 años en Lima por el tratamiento que tiene el pequeño en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, sin embargo las citas constantes que tiene el niño en el hospital complican la situación económica de este hombre que no tiene los recursos suficientes para costear los gastos de alojamiento y comida.

Es por ello que está solicitando el apoyo de la ciudadanía para poder comprar un carrito de pop corn que lo ayudará a solventar sus gastos.

Asimismo, el padre indica que, aunque su pequeño lleva su tratamiento de manera correcta, el no contar con un trabajo estable es lo que le angustia.

"Su tratamiento de mi hijo es todo bien, lo que pasa es que yo no tengo un trabajo estable por eso les pido las personas de buen corazón que me brinden su apoyo para juntar para comprarme un carrito de porp corn para así seguir aquí en la lucha de mi hijo, yo soy padre y madre para él", manifestó.

Lamentablemente la madre del pequeño falleció hace un par de años, esto hace sentir a Pedro solo en la lucha de sacar a su hijo adelante.

"Mi esposa falleció hace 6 años de una diabetes, por lo cual me encuentro con mi hijo acá en la ciudad de Lima. Es dura la vida acá sin familia y un hijo enfermo (por eso) le pido a la gente de buen corazón que me brinden su apoyo para así costear unos gastos que tengo", agregó.

En esta oportunidad, revaloramos el rol que cumple el señor Pedro con su menor hijo, quien ha tenido que pasar solo la enfermedad de su pequeño y hacer los esfuerzos necesarios.

Para brindar la ayuda de manera económica a Pedro Castillo, el número de contacto es 979334006.

Además, el padre del menor solicitó a Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, los permisos necesarios para poder vender su producto cerca del colegio de su hijo.

"No quiero exponerlo más a mi hijo [...] hay buses que no tienen corazón, te botan y mi hijo se ve sentimental al ver que me bajan de los buses [...] Al alcalde de San Juan de Lurigancho a ver si me da un sitio ahí en el paradero 8 a ver si me da un espacio", finalizó.