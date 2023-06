Alejandro Salas pide al expresidente Pedro Castillo acogerse a la confesión sincera: "Es lo mejor que puede hacer"

En entrevista con Exitosa, el exministro de Trabajo y Cultura del gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, solicitó al expresidente que se adhiera a la confesión sincera. Para el abogado, esta es la mejor opción que tiene el hoy detenido en el penal de Barbadillo.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos' con Karina Novoa, el exfuncionario público se pronunció sobre la situación del exmandatario luego de que saliera a la luz el decreto de ley que tenía listo el expresidente sobre el golpe de estado. Al respecto, Alejandro Salas señaló que marca el inicio del camino a la verdad.

"Está bien que la verdad vaya saliendo, es algo que yo había manifestado y he manifestado que lo mejor que podía hacer el expresidente es someterse a la confesión sincera, a decir por qué leyó ese discurso, quiénes lo ayudaron a materializar ese discurso, porque no solo traicionó a una población expectante, sino también a quienes lo ayudamos en democracia", declaró a nuestro medio.

En esa misma línea, el exministro de Trabajo y Cultura de Pedro Castillo, Alejandro Salas, confesó que le gustaría pedirle personalmente al expresidente que se acoja a dicho recurso. Aunque reconoció que no puede visitarlo porque es un testigo de la investigación del caso, reveló que le gustaría visitarlo con dicho objetivo.

"No, soy respetuoso de las normas procesales. La última vez que hablé con él fue después del mensaje para decirle que había cometido un delito. A mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo, es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera", señaló.