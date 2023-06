Bebé que llegó de Chiclayo con dengue se encuentra estable tras recibir tratamiento

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bebé que estaba en estado crítico en Chiclayo requería de una cama UCI que no había disponible, sin embargo gracias a la difusión del caso en Exitosa, el menor fue trasladado a Lima para recibir el tratamiento correspondiente y permanecer estable en el Hospital del Niño de Breña.

"Me han dado esperanza"

Al día de hoy lunes, 5 de junio, se conoce que hay mejorías en la salud del pequeño, así lo ha declarado Govana Cotrina, la madre del bebé de 2 meses.

"Por un momento me dijo el doctor que se encuentra estable, va bien con su corazoncito y respira bien por el momento. Me dijo que hay que esperar, no me da tanta esperanza pero ahí está estable", expresó.

Acerca del tratamiento del menor, su progenitora comentó que le están administrando la medicina correspondiente para que el bebé pueda superar la enfermedad del dengue.

"El doctor me dijo que le va a poder harta medicina para lo que ayude a botar todo en la pichi ese liquido que tiene en su barriguita [...] que lo está vigilado a cada rato que no me preocupe [...] me llaman para que me den información de como va mi bebé y me dijo que mi hijo ha estado mas estable", agregó.

Cabe resaltar que el menor no requiere de oxigeno por el momento, sin embargo aún permanece en el Área de Cuidados Intensivos (UCI).

"Respira bien no necesita oxigeno me dijo el doctor pero le han puesto una maquinita en el cuello para que le pongan ahí su medicina, porque en su manito no encontraban su venita, ya hablo el doctor ayer y me puso tranquila porque esta estable", manifestó Cotrina.

Situación en Chiclayo

Como se recuerda, el caso se hizo público gracias a que Exitosa evidenció la gravedad en la salud del bebé de tan solo 2 meses y así dar aviso de la ayuda que requería la familia.

"En Chiclayo era difícil porque no habían esas maquinas con las que le están poniendo a mi bebé ahora [...] los doctores en Chiclayo si han hecho todo lo posible, todo lo que estaba hinchadito lo han bajado al último ya necesitaba una cama UCI para que mi bebé se este recuperando", indicó.

La madre de familia espera el día de hoy los resultados de como va la evolución en la salud de su hijo.

"Gracias a dios con su apoyo de radio Exitosa con eso me ayudaron para traerlo a Lima", finalizó.

Finalmente la madre del bebé que llegó de Chiclayo por contraer dengue indicó que hijo está luchando por su vida, que es valiente y que gracias al tratamiento recibido por el Hospital del Niño se encuentra estable.