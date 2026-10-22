Rímac: presuntos extorsionadores atacan a balazos a bus de la empresa Nuevo Perú y conductor sale ileso

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de la empresa de transportes Nuevo Perú resultó ileso tras ser atacado a balazos por presuntos extorsionadores en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac. El atentado ocurrió durante la madrugada, cuando la unidad se desplazaba sin pasajeros por esta importante vía.

Balean bus de la empresa 'Nuevo Perú' en la madrugada

Según información policial, el ataque se reportó aproximadamente a las 12:40 a. m., cuando el conductor circulaba de sur a norte. En esas circunstancias, un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta interceptó el bus y disparó hasta en cuatro oportunidades contra el vehículo, específicamente por el lado de la cabina del chofer.

Pese a la violencia del atentado, el conductor logró esquivar los proyectiles y continuó avanzando hasta llegar a la altura del puente Trujillo. Sin embargo, tuvo que detener la marcha luego de que la unidad presentara un desperfecto. En ese punto, fue auxiliado por dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban al interior de un patrullero.

Posteriormente, los efectivos trasladaron al conductor hasta la comisaría del Rímac, donde brindó su testimonio para contribuir con las investigaciones. Entretanto, peritos de Criminalística llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Este nuevo atentado se suma a otros hechos que han afectado a la empresa Nuevo Perú durante los últimos meses. Según la información reportada, la compañía enfrenta una grave crisis de inseguridad debido a las constantes amenazas que recibe mediante mensajes de WhatsApp, presuntamente enviados por extorsionadores que se autodenominan 'los mexicanos'. Esta situación habría obligado a renunciar hasta a 15 conductores.

Finalmente, las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la vía de Evitamiento serán fundamentales para las investigaciones policiales. Las imágenes podrían ayudar a identificar al motociclista que perpetró el ataque y esclarecer su ruta de escape, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Es así que, el ataque contra el bus de Nuevo Perú vuelve a evidenciar la grave crisis de inseguridad que enfrentan los transportistas en Lima, quienes trabajan bajo constantes amenazas de extorsionadores. Estos atentados no solo ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros, sino que también generan temor entre los trabajadores y afectan la continuidad del servicio, mientras crece la preocupación por la respuesta de las autoridades frente al avance criminal.