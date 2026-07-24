Jürgen Klopp se convierte en el flamante entrenador de Alemania y amenaza con renunciar si no dejan en paz a su familia

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los teutones ya tienen DT. Jürgen Klopp se convirtió en el flamante entrenador de la selección de Alemania hasta julio de 2030. De esta forma será el relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó este cargo después de la eliminación la escuadra europea en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección alemana ya tiene nuevo técnico: Jürgen Klopp

Este viernes, 24 de julio, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentó oficialmente al estratega como su nuevo seleccionador nacional con la que bsuca recuperar su lugar en la élite del fútbol que parece haberlo perdido.

La cúpula germana alcanzó un acuerdo total con el técnico y el grupo Red Bull para sellar su vinculación. Por su parte, el presidente del estamento alemán, Bernd Neuendorf, ratifica el nombramiento tras la reunión de la junta directiva y ha confirmado al equipo de trabajo que tendrá el exDT de Liverpool, de Inglaterra.

"Hemos tenido una reunión conjunta esta mañana, 26 días después de la amarga eliminación de la selección nacional contra Paraguay en la Copa del Mundo. Puedo anunciarles que Jürgen Klopp ha sido elegido por unanimidad. Estamos encantados de presentarlo como nuevo seleccionador nacional. Los entrenadores asistentes son Peter Krawietz, Pepin Lijnders y Sven Bender. Estamos convencidos de que Jürgen es la mejor solución", indicó.

Klopp firmará un contrato que durará cuatro años, es decir, hasta el Mundial de 2030. El técnico de 59 años se embarca de esta manera en un proyecto a largo plazo que va mucho más allá de la Eurocopa de 2028. Al respecto, fue el mismo director t quien aseguró que tiene mucho trabajo por hacer al frente de la Mannschaft.

La palabra de Klopp y una la causa por la que podría renunciar

Jürgen Klopp catalogó su elección como nuevo técnico de Alemania como un gran honor, además de casi asegurar que puede ser su última gran aventura en un banquillo.

"Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección nacional. Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida, de mi vida laboral. Pondré en ello todo lo que pueda", señaló.

Sin embargo, Klopp ya preparó su postura e hizo una declaración contundente, insistiendo en que renunciará de forma inmediata si su familia se enfrenta a algún tipo de escrutinio.

"El día que ya no me quieras, lo dirás y me iré sin indemnización. Si mañana dices que es basura, me iré. No sólo una persona, tendrían que ser más. Si la DFB lo llama basura, me iré. Si te portas mal y no dejas en paz a mi familia, me iré", sostuvo.

Como vemos, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentó a Jürgen Klopp como el nuevo entrenador de la selección de Alemania y tiene el objetivo de hacer que el conjunto europeo vuelva a la élite del fútbol.