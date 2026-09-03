Barristas de Sporting Cristal agreden a Julio César Uribe: club anuncia denuncia a responsables

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ídolo y actual Director de Sporting Cristal, Julio César Uribe, sufrió agresiones físicas y verbales a la salida del estadio Alberto Gallardo por parte de un grupo de barristas. El ataque ocurrió en medio de las violentas protestas de los hinchas debido al mal momento deportivo que atraviesa el cuadro rimense. Ante lo sucedido, la institución de La Florida emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente los hechos y expresó su total respaldo al directivo.

Barristas atacan al director de Sporting Cristal

El clima de tensión en el entorno del club escaló a niveles críticos durante la salida del plantel y la directiva de las instalaciones deportivas. En medio del descontento generalizado por el rendimiento del equipo, un grupo de barristas vulneró la seguridad perimetral para abordar directamente al exfutbolista, generando un episodio de alta peligrosidad a la vista de los presentes.

El ataque se produjo de manera intempestiva mientras el dirigente intentaba abordar su vehículo para retirarse del recinto. En las imágenes difundidas sobre el incidente se escucha con claridad cómo uno de los manifestantes lanzó insultos irreprochables contra el directivo: " ¡Ya te vas a largar mercenario conch****!", gritó uno de los agresores.

La agresión verbal escaló rápidamente a la violencia física sin que las fuerzas del orden pudieran intervenir a tiempo para evitar el contacto. De inmediato, otro sujeto se acerca por detrás y golpea a Uribe en la cabeza cuando se disponía salir de su auto. Uribe reaccionó cubriéndose la cabeza ante la agresión cuando un efectivo policial permanecía en las inmediaciones. Posteriormente, la institución emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente lo ocurrido.

⚠️🇵🇪 [LO ÚLTIMO] AGREDIERON por la ESPALDA a Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. pic.twitter.com/OZdrdmUyKd — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 3, 2026

Club condena agresión contra César Uribe

La dirigencia bajopontina activó de inmediato sus protocolos de respuesta legal para evitar que el ataque quede impune. A través de un pronunciamiento oficial, la institución rechazó enérgicamente el accionar de los barristas y confirmó que iniciará procedimientos penales en coordinación con las autoridades para sancionar a los agresores de manera ejemplar.

"Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y formas parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son", apuntó Sporting Cristal.

Comunicado oficial pic.twitter.com/NucU0TfJRb — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) September 3, 2026

En ese sentido, César Uribe aguarda el avance de las investigaciones correspondientes mientras la institución rimense formaliza los descargos y denuncias ante el Ministerio Público para garantizar la seguridad de su personal operativo y administrativo.