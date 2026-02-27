Crimen en Cercado de Lima: Delincuentes arrebatan la vida a hombre tras resistirse al robo de su AFP

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad acabó con la vida de un hombre que se resistió al robo de su AFP a manos de delincuentes en el Cercado de Lima. El trágico hecho ocurrió en la puerta de su domicilio.

Crueldad en el Cercado de Lima

El hecho de sangre se suscitó exactamente en la cuadra 28 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, cuando la víctima identificada como Ronald Zamudio Blas se dirigía a su vivienda en compañía de su esposa tras retirar un dinero que formaba parte de su AFP.

De pronto fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta. De acuerdo a información que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los hampones descendió del vehículo menor y se dirigió directamente al ciudadano de 53 años para arrebatarle su mochila.

Mientras que el segundo criminal se dirigió a la mujer de la víctima para reducirla y evitar que pueda realizar algo para salvar la suma de dinero. Frente a este hecho delictivo, el varón de 53 años buscó la manera de resistir y enfrentar al facineroso.

Sin embargo, durante dicho forcejeo el ratero abrió fuego directamente a la cabeza de su víctima previo a huir junto a su cómplice. Frente a ello Zamudio Blas fue auxiliado por sus familiares tras escuchar el sonido del disparo.

Víctima fue derivada al Hospital Carrión

Tras ello, la familia de Ronald Zamudio Blas se comunicaron con los bomberos para que puedan socorrerlo y fueron ellos quienes lo derivaron de emergencia hacia el Hospital Carrión a causa de la heridad de gravedad que presentaba como consecuencia de la bala.

Lastimosamente, de acuerdo a información de América Noticias, fuentes médicas revelaron que la víctima de robo llegó al centro de salud sin signos vitales tars ser trasladado desde el Cercado de Lima.

Por su parte, la familia del occiso indica que no recibieron el auxilio rápido de las autoridades. Además, se encuentran a la espera de que las fuerzas del orden puedan solicitar formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Morales Duárez.

Como vemos, la criminalidad en la capital cobró una nueva víctima esta vez en el distrito de Cercado de Lima, en donde un hombre perdió la vida tras recibir una bala en la cabeza tras resistirse al robo de un retiro de AFP en la puerta de su domicilio.