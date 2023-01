San Luis: Comerciantes pierden más de S/ 80 mil en mercadería de frutas por bloqueos de carreteras

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana se reportó que se va regulando la situación en el 'Mercado de Frutas', ubicado en el distrito de San Luis, luego de que por los bloqueos de carreteras hubo varios días de desabastecimiento y pérdidas, hecho que afectaba a los comerciantes.

Según manifestaron los propietarios de los puestos que integran este centro de abastos, el impedimento del tránsito en las vías tuvo gran repercusión. En gran mayoría, resultó afectada la llegada de la uva, plátano y papaya.

En declaraciones para Exitosa, uno de los comerciantes mencionó que perdió más de 80 mil soles de su capital porque tres de sus contenedores, llenos de mercadería, se quedaron varados en plena Carretera Central a causa de los bloqueos originados por los protestantes.

En esa línea, criticó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no haya tenido "mano dura" contra los manifestantes que tomaron dicha medida de fuerza y lamentó que nadie le vaya a reconocer las graves pérdidas económicas que están sufriendo.

"El paro a nosotros nos ha afectado bastante porque hemos perdido, yo he perdido, dos camionadas de fruta, una de 1.700 y una de 1.460. ¿Toda esa pérdida quién me responde? Por culpa de los paros que han realizado y la presidenta, que no ha tomado mano dura con esas personas. La verdad que nos ha afectado bastante y esa gente han bloqueado todas las carreteras, no han dejado pasar los productos", expresó en nuestro medio.

"Cada carro está dentro de 38 mil a 35 mil soles [...] (¿Son dos lotes que ha perdido de 38 mil?) Dos lotes y el tercer lote lo he rematado a cinco soles la caja, lo que ha llegado maduro, remaduro, pudriéndose ya", agregó.

De igual manera, precisó que tuvo que arrojar gran cantidad de sus frutas al monte porque estas se malograron cuando se quedaron en medio del camino.

"No había ni para regresar para Pucallpa, ni para Aguaytía, así que en el medio se ha quedado (el camión) y eso (la fruta) lo hemos botado al monte", indicó.

Finalmente, el propietario de uno de los puesto de frutas también advirtió que continúan teniendo pérdidas porque, ahora que los productos llegaron, los costos no son iguales a los que estaban cuando la mercadería partió desde las ciudades de origen, sino que estos ya bajaron y deben venderlos acorde a ello.

Mira el video