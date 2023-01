Junín: El drama de pasajeros varados en la Oroya por bloqueo de Carretera Central

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El drama crece y la incertidumbre de cuándo termine la crisis política-económica también. Y esto lo viven pasajeros varados en la Oroya y distintas regiones del país que se encuentren en la misma situación. La Carretera Central, el principal medio para abastecer a Lima, está bloqueada y no hay signos de que pueda ser liberada.

"No hay pase para Lima, de igual para Huancayo no hay pase. Los piquetes han bajado la llanta; acá adelante están reparando" es la voz de un pasajero varado junto a otras personas en plena carretera central donde la preocupación y ansiedad por la situación en la que se encuentran terminó apoderándose de ellos.

Y es que no solo la larga cola de buses y camionetas a la altura del km 140 en la Oroya los estresa, sino también, la falta de alimentos y el mal de altura que ha afectado a varios viajeros por estar ubicados muy cerca de Ticlio donde se convive con el frío.

"Ahí está la carretera al fondo ve, ahí está. Los vehículos varados, mire", dijo un pasajero varado para Exitosa.

Los intentos de las fuerzas del orden por lograr una tregua con los manifestantes provenientes en su mayoría de Huancavelica no se concretaron, puesto que, lo que exigen es la salida de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"Vamos a luchar hasta indefinido. No hay tregua acá. No hay. Simplemente pedimos a todos los ciudadanos, que tengan cuenta que está bloqueada la Carretera Central. Esta lucha es justa, no es vandalismo", afirmó un manifestante para Exitosa.

Los manifestantes aseguran que no se retirarán de la zona y la mayoría se ha instalado en los cerros. Cada cierta hora queman llantas para evitar que las unidades pasen, además de descartar de retomar el diálogo.

Las personas que comparten su causa de lucha los apoyan llevándoles comida en ollas, frutas y agua para que se alimenten.

