Piden destitución de Roberto Burneo ante la JNJ por presunto aval a candidatura de Rafael López Aliaga

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La asociación civil 'Iniciativa Democrática' solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituir a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y a la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, por presuntas irregularidades en relación con el proceso electoral de Rafael López Aliaga.

Piden investigar a Burneo y Martha Maisch

La organización presentó una denuncia disciplinaria contra ambos funcionarios y pidió que se evalúen las actuaciones cuestionadas. Entre sus solicitudes también figura la suspensión provisional de los involucrados mientras se desarrolla el procedimiento, medida que deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes.

Este pedido está relacionado con la controversia sobre la controversia sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Lima. Iniciativa Democrática cuestiona actuaciones vinculadas con este proceso y pide que se determinen las posibles responsabilidades de los funcionarios señalados en su denuncia.

La asociación civil busca que la JNJ examine los hechos expuestos y determine si corresponde aplicar las medidas disciplinarias. La solicitud de destitución forma parte de los motivos presentados por la organización, por lo que no debe confundirse con una sanción ya impuesta a los funcionarios denunciados.

Solicitud de Iniciativa Democrática

Sin embargo, la presentación de la denuncia no significa que las presuntas faltas estén comprobadas. Para establecer responsabilidades, corresponde que las autoridades competentes evalúen los argumentos y los elementos presentados. Tampoco implica que Roberto Burneo haya sido separado de la presidencia del JNE ni que exista una decisión definitiva sobre su permanencia.

El caso electoral de Rafael López Aliaga

La controversia se relaciona con las actuaciones del organismo electoral frente a la candidatura de Rafael López Aliaga. El caso ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de una reelección encubierta, asunto que forma parte de las discusiones en torno a las decisiones adoptadas en el proceso electoral.

La denuncia cae sobre ambos funcionarios presuntamente implicados.

La denuncia presentada por la organización civil incorpora un nuevo pedido de investigación en medio de esta controversia. Asimismo, solicita que se revisen las presuntas actuaciones Burneo y Maisch, además que se evalúe si existen motivos para aplicar las medidas disciplinarias planteadas.

Este procedimiento ante la JNJ deberá distinguir entre los argumentos de la parte denunciante y los hechos que puedan acreditarse durante una eventual investigación. La destitución de los funcionarios dependerá de las decisiones que adopte la autoridad competente, de acuerdo con el trámite correspondiente.