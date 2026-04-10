MML sancionará a partidos políticos por vulnerar la intangibilidad del Centro histórico con multas de 24 mil soles

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima ha tomado medidas drásticas para proteger el patrimonio cultural tras detectar actividades proselitistas no autorizadas. Los fiscalizadores municipales, apoyados por cámaras de videovigilancia, identificaron a diversos movimientos que utilizaron plazas y monumentos para concentraciones políticas.

Entre los principales sancionados figura el líder político Ricardo Belmont, a quien se le impuso una multa de S/ 24,750 por realizar concentraciones en áreas prohibidas. Según la MML, estas acciones buscan garantizar el orden público y evitar el deterioro de los monumentos históricos que tienen la categoría de Patrimonio de la Humanidad, asegurando que ninguna agrupación política está por encima de las normas municipales de protección urbana.

🗞️l Desde la Municipalidad de Lima iniciamos sanciones a partidos políticos que vulneraron la intangibilidad del centro histórico, con multas por ocupar vías, dejar residuos y realizar actividades sin autorización.



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El sustento de la intangibilidad

La base legal para estas drásticas sanciones se encuentra en la Ordenanza N° 2532, la cual ratifica la prohibición de marchas y mítines dentro del perímetro del centro. Según el portal oficial del Estado Peruano, la comuna limeña informó las sanciones que se daban.

"Las sanciones administrativas se inician por realizar concentraciones en espacios públicos no autorizados, afectando la transitabilidad y la seguridad de los ciudadanos y turistas", anunció la MML.

Esta restricción no solo responde a criterios estéticos, sino a una estrategia de seguridad que busca prevenir daños estructurales en edificios coloniales y republicanos. Las autoridades han enfatizado que el uso de banderolas, pintas y el pegado de afiches en fachadas históricas conlleva sanciones adicionales, ya que el Centro Histórico de Lima requiere una protección especial frente a la contaminación visual y el vandalismo derivado de las movilizaciones políticas.

Comunicado de la MML que informó sobre la intangibilidad del Centro Histórico.

Vigilancia estricta y procesos abiertos

Además de las figuras individuales, partidos como el Apra y Juntos por el Perú han sido incluidos en los reportes de fiscalización por diversas infracciones cometidas durante la actual campaña electoral. El equipo de serenazgo y fiscalización mantiene un monitoreo constante para evitar que las plazas San Martín y Dos de Mayo se conviertan nuevamente en escenarios de proselitismo, notificando de inmediato las multas a los personeros legales de cada organización.

La Municipalidad de Lima ha dejado claro que el proceso de sanción continuará de forma rigurosa hasta que se respete el ordenamiento territorial vigente. Los partidos políticos deberán buscar locales cerrados o espacios fuera de la zona protegida para sus actividades, pues la intangibilidad del Centro Histórico se mantendrá vigente para evitar riesgos innecesarios. Estas sanciones a partidos políticos por vulnerar la intangibilidad del Centro Histórico y las multas de 24 mil soles marcan un precedente en la recuperación del espacio público limeño.