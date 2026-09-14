Vacío legal permite la reelección encubierta de alcaldes como primeros regidores, explica José Tello

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El especialista electoral José Tello advirtió sobre un vacío en las normas que regulan las elecciones municipales. Según explicó, los alcaldes que tienen impedida la reelección inmediata pueden postular como primeros regidores, una alternativa que permite su eventual retorno a la alcaldía mediante mecanismos contemplados actualmente por la legislación peruana.

El vacío legal permite postular como regidor

La normativa electoral prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero no establece una restricción expresa para que esas mismas autoridades se presenten como candidatos a regidores. Esta diferencia permite que un burgomaestre que culmina su periodo pueda integrar una lista electoral para el siguiente proceso municipal.

"No hay un impedimento para que un alcalde o alcaldesa vaya como candidato a primer regidor", indicó.

Tello explicó que esta posibilidad forma parte de una situación que se ha presentado en los últimos procesos electorales y que requiere una revisión de las reglas actuales. El especialista señaló que existen distintas formas de utilizar esta vía dentro de las candidaturas municipales.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el experto en derecho electoral José Tello, indicó que en la ley existe un vacío que permite que los alcaldes se reelijan de manera encubierta. Precisó que el Jurado Nacional de Elecciones lo ha manifestado en diversas... pic.twitter.com/mTq57Ua62I — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2026

La figura puede adquirir mayor relevancia cuando el candidato a alcalde de una determinada lista renuncia y el primer regidor termina ocupando una posición que le permite asumir posteriormente la alcaldía, siempre que la agrupación política obtenga los resultados necesarios en las elecciones municipales correspondientes.

Tello plantea modificar las reglas electorales

La situación también está relacionada con el alcance de las restricciones establecidas por la legislación. Tello sostuvo que una prohibición no puede extenderse mediante interpretaciones que incorporen impedimentos que no aparecen expresamente establecidos en las normas electorales vigentes para quienes buscan participar en un proceso electoral.

"En materia legal, tú no puedes interpretar una restricción cuando no expresamente se da en la ley", señaló.

El especialista remarcó que las limitaciones sobre derechos deben encontrarse claramente establecidas en la legislación. Por ello, consideró necesario modificar las normas para impedir que un alcalde pueda utilizar la candidatura a primer regidor como una vía para continuar ejerciendo funciones dentro del gobierno municipal.

La discusión ocurre mientras distintos alcaldes de Lima Metropolitana aparecen como candidatos a primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El escenario ha vuelto a poner atención sobre las reglas que impiden la reelección inmediata y las alternativas utilizadas dentro de las listas municipales.

El problema planteado por José Tello se concentra, por tanto, en un vacío de la normativa electoral que actualmente no impide expresamente la candidatura de alcaldes en ejercicio al cargo de primer regidor. La modificación de las reglas correspondería al ámbito legislativo y debería establecer claramente las restricciones aplicables.