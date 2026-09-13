Senamhi alerta incremento de la temperatura para la costa y sierra desde este domingo 13 de septiembre

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde hoy, domingo 13 de septiembre se registrará un aumento en la temperatura diurna en la costa y sierra del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático se registrará hasta el martes 15 de septiembre en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Ica, Pasco y Tacna.

No obstante, es en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, Lima y Callao, donde el nivel de la temperatura será de hasta extrema intensidad ( alerta roja ).

🌡️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 13 al 15 de setiembre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 29 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C y 29 °C en la costa central y valores de 22 °C a 28 °C en la costa sur. Así como, registros de temperaturas máximas entre 21°C y 33 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 28 °C en la sierra central, y registros entre los 13 °C y 30 °C en la sierra sur.

Durante el pronóstico se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). . Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante horas de la tarde. Asimismo, no se descarta lluvias dispersas en la costa norte y la presencia de lluvias localizadas en la sierra, especialmente en horas de la tarde, noches y/o madrugada.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.