Sierra peruana soportará temperaturas de hasta -16 °C: Senamhi advierte descenso extremo durante tres días

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico por el descenso de la temperatura nocturna que se registrará desde este lunes 5 hasta el miércoles 7 de octubre, principalmente en localidades de la sierra centro y sur.

La situación será más intensa en las zonas ubicadas a mayor altitud. De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -16 °C en áreas situadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar de la sierra sur, mientras que en sectores de la sierra centro ubicados por encima de los 3500 metros se esperan valores de entre 0 °C y -6 °C.

El aviso contempla niveles de intensidad que van de moderados a extremos, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar las actividades cotidianas de las poblaciones ubicadas en las zonas comprendidas en el pronóstico.

Temperaturas bajo cero y vientos de hasta 50 km/h

Durante el periodo de vigencia del aviso, el Senamhi también pronosticó ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, además de escasa nubosidad. Estas condiciones podrían acentuar la sensación de frío durante las noches y primeras horas del día.

Entre los departamentos que podrían verse afectados figuran Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Moquegua, Puno y Tacna. El aviso comprende numerosas provincias de estas regiones, por lo que las autoridades y población deberán mantenerse atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

A diferencia del descenso nocturno, el organismo meteorológico también prevé un incremento de la temperatura diurna. Este contraste entre jornadas con mayor calentamiento durante el día y noches con temperaturas muy bajas puede generar cambios bruscos que representen un riesgo para la salud, especialmente entre las personas más vulnerables.

#Aviso #Minam #Senamhi Del 5 al 7 de octubre, continuará el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur. ✅ Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. 📲 https://t.co/whrIod1STb #ElPerúSeAbriga https://t.co/orCmvQjyui — Senamhi (@Senamhiperu) October 3, 2026

Indeci pide protegerse del cambio de temperatura

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados al friaje. Entre las principales indicaciones se encuentra evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y proteger la cabeza, el rostro y la boca para disminuir el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y prestar especial atención a los niños y adultos mayores. En caso de presentar síntomas de una infección respiratoria, la entidad recomienda acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

El Indeci también sugiere consumir bebidas calientes y alimentos que contribuyan a mantener la energía durante el periodo de frío. La población debe almacenar en lugares seguros los alimentos y el agua potable, además de mantenerse informada mediante los canales oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones necesarias ante posibles emergencias.

El décimo friaje del año exige que las familias de la selva peruana tomen precauciones frente a las lluvias, el viento y los cambios de temperatura. La prevención y la atención oportuna de los síntomas respiratorios serán claves para reducir los riesgos durante este evento meteorológico.