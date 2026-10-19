Señor de los Milagros realiza hoy 19 de octubre su tercera procesión por Lima: conoce la ruta y los desvíos

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tercera procesión del Señor de los Milagros se realiza este lunes 19 de octubre. La imagen saldrá a las 6:00 a.m. desde el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen y recorrerá sectores del Cercado de Lima y Barrios Altos antes de regresar al Santuario de las Nazarenas.

El recorrido incluye el paso por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con ingreso al Hospital Nacional Dos de Mayo. Luego, la procesión avanzará por la avenida Grau, donde visitará el Hospital Guillermo Almenara, y continuará por la avenida Nicolás de Piérola, la avenida Abancay y otras vías del centro de Lima.

Ruta de la tercera procesión

Jirón Huánuco, jirón Puno y jirón Antonio Bazo.

Ingreso al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Avenida Grau e ingreso al Hospital Guillermo Almenara.

Avenida Nicolás de Piérola y avenida Abancay.

Jirón Leticia, avenida Zavala Loayza y jirón Miguel Aljovín.

Avenida Paseo de la República e ingreso al Palacio de Justicia.

Jirón Carabaya, borde de la Plaza San Martín, avenida Nicolás de Piérola y avenida Tacna.

Regreso a la Iglesia de las Nazarenas.

La llegada a Las Nazarenas está prevista entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre. Por ello, las restricciones vehiculares estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del lunes hasta esa hora.

Desvíos anunciados por la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso desvíos vehículares. Las medidas buscan reducir la congestión en las zonas afectadas por el paso de las andas y mantener la circulación de transportes.

Jirones Tarata y Huánuco : el tránsito norte-sur se desviará por el jirón Loreto, puente Huánuco, jirones Amazonas y Áncash, avenida Sebastián Lorente y avenida Nicolás Ayllón . En sentido sur-norte , la ruta será por Nicolás Ayllón, Sebastián Lorente, jirón Áncash y jirón Loreto hacia el Rímac.

el tránsito se desviará por el . En sentido , la ruta será por Avenida Grau y jirón Cangallo: los vehículos que van de sur a norte deberán usar el jirón Huánuco, avenida Grau, jirones Amazonas y Loreto . Quienes se desplacen de oeste a este continuarán por la avenida Grau hacia el este y Barrios Altos.

los vehículos que van de deberán usar el . Quienes se desplacen de continuarán por la Avenida Nicolás de Piérola y jirón de la Unión : el tránsito oeste-este se desviará por la avenida Alfonso Ugarte, avenida Bolivia, jirón Washington y avenida 28 de Julio . En sentido inverso , la ruta contempla el jirón Washington, avenida Bolivia y avenida Alfonso Ugarte.

el tránsito se desviará por la . En , la ruta contempla el Avenida Abancay : hacia el sur, los vehículos usarán el puente Huánuco, jirón Áncash, avenida Parinacocha y avenida México. Hacia el norte, deberán tomar la avenida México, Parinacocha, Bausate y Meza, jirón Áncash y jirón Loreto hacia el Rímac.

Recomendaciones para los fieles

La ATU recomendó revisar los mapas de desvíos, identificar los paraderos habilitados y planificar los desplazamientos con anticipación. Los usuarios del transporte público podrían experimentar cambios en sus rutas habituales durante toda la jornada.

Los fieles que asistan a la procesión deben tomar precauciones ante la afluencia masiva de personas en el Centro Histórico. Se recomienda hidratarse, protegerse del sol, evitar el consumo de acohol y seguir las indicaciones de la Policiía, Serenazgo y personal de salud.