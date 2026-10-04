Emergencia en Miraflores: se registra incendio en acantilado de la Costa Verde en plenas Elecciones Regionales y Municipales

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En plenas Elecciones Regionales y Municipales 2026, se registra un incendio en el acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, lo que ha generado el cierre de la vía con dirección de sur a norte. Diversas unidades de bomberos han acudido al lugar para atender la emergencia.

Incendio en el acantilado de la Costa Verde en Miraflores

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desde las 9:16 a.m. de este domingo, 4 de octubre, se viene suscitando un siniestro en el acantilado de la Costa Verde, cerca al conocido centro comercial Larcomar, a la altura del parque Domodossola.

Ello, mientras se lleva a cabo la jornada de votaciones para elegir a las próximas autoridades regionales y municipales que gobernarán durante los próximos cuatro años. Cabe señalar que, esto ha generado el cierre de la vía para que los hombres de rojo que se han apersonado al lugar puedan mitigar el fuego.

Se trata de un incendio de maleza que viene ocasionando una intensa humareda hasta este punto han acudido más de 15 unidades de bomberos. De acuerdo a diversos videos se puede observar como el humo se extendió por los alrededores y afectó a los transeúntes que se encontraban en el malecón.

A raíz de la restricción de este tramo de la recurrente ruta capitalina se recomienda a los conductores que se desplazan por esta que tomen sus previsiones y busquen vías alternas, sobre todo aquellas que los dejen cerca a sus locales de sufragio.

Cabe señalar que, las llamas de fuego se vienen esparciendo en una zona de gran vegetacón y maleza seca del acantilado miraflorino por lo que termina generando la propagación rápida de las llamas y genera esa intensa humareda que se observa desde diversos puntos del distrito limeño.

En diálogo con Latina Noticias, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que este siniestro ha afectado a las geomallas de la Costa Verde.

Policía Nacional y el Minsa se pronuncia tras siniestro en la Costa Verde

En tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) ha exhortado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar a acercarse al lugar de este suceso y facilitar las labores de atención de la emergencia.

Además, señaló que personal especializado de la institución han llegado hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias del incendio.

🚨🇵🇪 #AlertaPolicial | Ante el incendio registrado en la Costa Verde, la Policía Nacional del Perú recomienda a la ciudadanía mantener la calma, evitar acercarse a la zona del incidente y facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia. 🔥🚒 👮‍♂️ Si transita por el sector, siga las indicaciones del personal policial y utilice rutas alternas para evitar congestión y facilitar las labores de atención de la emergencia. 🔎 Personal especializado de la PNP ya se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. 🇵🇪 ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD! #PNPInforma #PolicíasEnAcción — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 4, 2026

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante su cuenta de X (antes Twitter) que, a través del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) se activó el protocolo de respuesta inmediata.

🚑 El Minsa, a través del SAMU, activó sus protocolos de respuesta inmediata. Se dispuso el despliegue preventivo de un equipo para atender posibles casos de afectación por inhalación de humo. 🏥 La Central 106 mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa para garantizar una respuesta rápida ante cualquier afectado. [En desarrollo] — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 4, 2026

Es así que, la mañana de este domingo, 4 de octubre, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un incendio de grandes proporciones en el acantilado de la Costa Verde. Más de 15 unidades de bomberos han acudido al lugar para atender la emergencia.