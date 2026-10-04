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Alarma en el distrito

Emergencia en Miraflores: se registra incendio en acantilado de la Costa Verde en plenas Elecciones Regionales y Municipales

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se registra un incendio en el acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, hasta donde han acudido varias unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Se registra incendio en acantilado de la Costa Verde en Miraflores
Se registra incendio en acantilado de la Costa Verde en Miraflores (Composición Exitosa)

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/10/2026

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En plenas Elecciones Regionales y Municipales 2026, se registra un incendio en el acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, lo que ha generado el cierre de la vía con dirección de sur a norte. Diversas unidades de bomberos han acudido al lugar para atender la emergencia.

Incendio en el acantilado de la Costa Verde en Miraflores

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desde las 9:16 a.m. de este domingo, 4 de octubre, se viene suscitando un siniestro en el acantilado de la Costa Verde, cerca al conocido centro comercial Larcomar, a la altura del parque Domodossola.

Ello, mientras se lleva a cabo la jornada de votaciones para elegir a las próximas autoridades regionales y municipales que gobernarán durante los próximos cuatro años. Cabe señalar que, esto ha generado el cierre de la vía para que los hombres de rojo que se han apersonado al lugar puedan mitigar el fuego.

Se trata de un incendio de maleza que viene ocasionando una intensa humareda hasta este punto han acudido más de 15 unidades de bomberos. De acuerdo a diversos videos se puede observar como el humo se extendió por los alrededores y afectó a los transeúntes que se encontraban en el malecón.

A raíz de la restricción de este tramo de la recurrente ruta capitalina se recomienda a los conductores que se desplazan por esta que tomen sus previsiones y busquen vías alternas, sobre todo aquellas que los dejen cerca a sus locales de sufragio. 

Cabe señalar que, las llamas de fuego se vienen esparciendo en una zona de gran vegetacón y maleza seca del acantilado miraflorino por lo que termina generando la propagación rápida de las llamas y genera esa intensa humareda que se observa desde diversos puntos del distrito limeño.

En diálogo con Latina Noticias, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que este siniestro ha afectado a las geomallas de la Costa Verde.

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En tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) ha exhortado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar a acercarse al lugar de este suceso y facilitar las labores de atención de la emergencia

Además, señaló que personal especializado de la institución han llegado hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias del incendio.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante su cuenta de X (antes Twitter) que, a través del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) se activó el protocolo de respuesta inmediata.

Es así que, la mañana de este domingo, 4 de octubre, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un incendio de grandes proporciones en el acantilado de la Costa Verde. Más de 15 unidades de bomberos han acudido al lugar para atender la emergencia.

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