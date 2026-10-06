Un castillo inflable se dio vuelta durante una despedida de soltera: varias jóvenes resultaron heridas

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una despedida de soltera en Pueblo Andino, Santa Fe, Argentina terminó con varias jóvenes heridas luego de que un castillo inflable se volcara mientras ellas permanecían sobre la estructura. El accidente quedó registrado en video, generó preocupación entre las invitadas y requirió asistencia médica durante el festejo previo al matrimonio.

El castillo inflable se volcó durante la celebración

El hecho ocurrió en una quinta de Pueblo Andino, localidad ubicada a unos 47 kilómetros de Rosario. Durante la celebración, varias integrantes del grupo se encontraban dentro del castillo inflable cuando la estructura perdió estabilidad y terminó desplazándose hacia un costado, provocando la caída de algunas participantes.

El momento fue grabado por una de las jóvenes que participaba de la despedida de soltera. Las imágenes muestran el vuelco del inflable y la reacción de las asistentes, quienes intentaron salir de la estructura después de la caída para verificar el estado de todas las participantes.

Una ambulancia del Sies acudió al lugar después del accidente. La mayoría de las jóvenes no presentó heridas de gravedad, aunque una de ellas debió ser trasladada para recibir atención médica. Posteriormente, la novia confirmó que sus amigas se encontraban bien tras el episodio.

"Una anécdota épica que jamás olvidaremos", indicó.

El video fue compartido posteriormente en redes sociales por una de las participantes. En las imágenes se observa el momento en que el castillo inflable pierde estabilidad y cae hacia uno de sus laterales, mientras varias jóvenes terminan en el suelo durante el accidente.

[VIRAL] 😂🎉 Una despedida de soltera terminó con un inflable dado vuelta y varias amigas en el suelo. Tuvieron que pedir asistencia médica, pero la novia confirmó que todas están bien y que el casamiento sigue en pie. https://t.co/kxi6cNTQNK — RLC Noticias (@rlcnoticias) October 5, 2026

Tras el vuelco, las asistentes comprobaron el estado de sus compañeras y solicitaron ayuda médica. La atención permitió verificar que las heridas no fueron de gravedad, aunque una de las jóvenes necesitó ser trasladada para recibir atención luego de la caída ocurrida durante la celebración.

La novia confirmó que el casamiento continúa

El episodio ocurrió durante una actividad recreativa preparada para las invitadas de la despedida de soltera. La caída interrumpió momentáneamente la celebración y provocó preocupación entre las participantes, mientras el video del accidente comenzó a difundirse y posteriormente fue visto en distintas redes sociales.

"El casamiento sigue en pie, gente", anunció.

Después del accidente, la novia confirmó que sus amigas se encontraban bien y se refirió a lo ocurrido. Sus declaraciones fueron difundidas junto con las imágenes del vuelco, mientras el grupo mantenía los planes relacionados con la boda prevista tras la celebración entre familiares y amigos.

El hecho no dejó víctimas con lesiones graves, de acuerdo con la información difundida después del accidente. La asistencia médica se produjo en el lugar y permitió atender a las jóvenes afectadas, mientras una de ellas fue trasladada para recibir atención por las heridas sufridas durante el vuelco.